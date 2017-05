La dernière. Ce dimanche après-midi se déroulait la 38e et dernière journée de Premier League avec dix rencontres en simultanées sur les pelouses anglaises. Si les trois relegués sont déjà connus (Sunderland, Middlesbrough et Hull City), le principal suspense se trouvait en haut du tableau dans la lutte pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions avec un duel à distance entre Arsenal, Liverpool et Manchester City.

Les Citizens se déplaçaient sur la pelouse de Watford. L’objectif était simple pour les hommes de Pep Guardiola : une victoire face aux Hornets et la 3e place du classement, synonyme de qualification directe en C1, était assurée. Et les Mancuniens démarraient parfaitement la rencontre avec ce but du capitaine Vincent Kompany qui catapultait le cuir au fond des filets d’une tête rageuse à la retombée d’un corner (0-1, 5e). City contrôlait cette partie et doublait la mise grâce à l’inévitable Sergio Agüero (0-2, 23e) qui allait même s’offrir un doublé après un superbe service de Leroy Sané (0-3, 36e). Le festival ne s’arrêtait pas là puisque Fernandinho inscrivait le 4e but des siens après un joli rush dans la surface adverse (0-4, 41e), tandis que Gabriel Jesus creusait encore un peu plus l’écart (0-5, 58e). Victoire tranquille des Skyblues qui terminent donc le championnat à la 3e place du classement et obtiennent leur billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions.

Liverpool qualifié pour les barrages de la C1... Arsenal en Ligue Europa !

De son côté, Liverpool recevait Middlesbrough sur sa pelouse d’Andfield. Et pour assurer sa 4e place, synonyme de participation aux barrages de la C1, les Reds étaient dans l’obligation de s’imposer afin de ne pas voir Arsenal leur passer devant au classement, en cas de succès des Gunners contre Everton. Le début de match était à la faveur du club de la Mersey mais les hommes de Jürgen Klopp ne parvenaient pas à trouver la faille face à un bloc adverse bien regroupé. Mais alors que les deux formations s’apprêtaient à rejoindre les vestiaires à la pause, Georginio Wijnaldum décochait une lourde frappe du droit qui transperçait le portier de Boro (1-0, 45e+1). Après la pause, Liverpool passait la vitesse supérieure et Coutinho, d’un sublime coup franc (2-0, 51e), puis Lallana (3-0, 56e) menaient les Reds vers le succès ! Une victoire qui qualifie Liverpool pour les barrages de la Ligue des Champions et qui envoie donc Arsenal en Ligue Europa !

Les Gunners peuvent avoir des regrets puisqu’ils s’étaient imposés dans le même temps face à Everton à l’Emirates Stadium. Les hommes d’Arsène Wenger avaient ouvert le score grâce à cette réalisation signée Bellerin (1-0, 8e) avant que Koscielny ne soit expulsé pour un tacle assassin (14e). Même en infériorité numérique, les Londoniens doublaient la mise suite à ce but de Sanchez (2-0, 27e). Et si les Toffees réduisaient l’écart grâce à un penalty transformé par Lukaku (1-2, 58e), Ramsey pliait la rencontre avec une jolie réalisation en fin de match (3-1, 90e+1). Arsène Wenger et les siens s’imposent lors de cette dernière journée mais finissent ce championnat à la 5e place du classement et ne participeront donc pas à la plus prestigieuse compétition européenne... une première depuis 19 ans ! Reste désormais à savoir si Arsène Wenger sera encore sur le banc londonien la saison prochaine... Une annonce qui sera faite par le technicien français après la finale de la FA Cup contre Chelsea (27 mai).

Les adieux de John Terry, Harry Kane meilleur buteur

Justement, de son côté, le champion Chelsea recevait Sunderland pour la dernière rencontre de John Terry sous le maillot des Blues. Le capitaine emblématique du club londonien sortait au bord des larmes sous l’ovation de Stamford Bridge à la 26e minute de jeu, numéro de maillot du défenseur central anglais arrivé au club en 1995. Avant ces adieux, Sunderland avait ouvert la marque par l’intermédiaire de Manquillo (0-1, 3e) mais Willian égalisait dans la foulée (1-1, 8e). Les Blues déroulaient en deuxième mi-temps et s’offraient une dernière victoire à domicile grâce à des buts d’Eden Hazard (2-1, 61e), de Pedro (3-1, 77e) et un doublé de Batshuayi (90e, 90e+3).

A noter également la victoire de Manchester United face à Crystal Palace à Old Trafford. A quelques jours de la finale de Ligue Europa face à l’Ajax (ce mercredi), désormais seule chance des Red Devils de s’offrir une place en Ligue des Champions la saison prochaine, José Mourinho alignait un onze de départ inédit avec la présence de nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation. Une équipe remaniée qui faisait tout de même le boulot à domicile avec ce succès 2-0, suite à des buts signés Harrop (15e) et Pogba (19e). Enfin, 2e de Premier League, Tottenham s’est baladé contre Hull City (1-7) grâce notamment à un triplé de Harry Kane qui termine meilleur buteur du championnat anglais avec 29 réalisations.

Les résultats de l’après-midi :

Arsenal 3 - 1 Everton : Bellerin (8e), Sanchez (27e), Ramsey (90e+1) pour les Gunners ; Lukaku (58e) pour les Toffees.

Burnley 1 - 2 West Ham : Vokes (23e) pour Burnley ; Feghouli (27e), Ayew (72e) pour les Hammers.

Chelsea 5 - 1 Sunderland : Willian (8e), Hazard (61e), Pedro (77e), Batshuayi (90e, 90e+3) pour les Blues ; Manquillo (3e) pour les Black Cats.

Hull 1 - 7 Tottenham : Clucas (66e) pour Hull ; Kane (11e, 13e, 72e), Alli (45e+2), Wanyama (69e), Davies (85e), Alderweireld (88e) pour les Spurs.

Leicester 1 - 1 Bournemouth : Vardy (51e) pour les Foxes ; Stanislas (1e) pour Bournemouth.

Liverpool 3 - 0 Middlesbrough : Wijnaldum (45e+2), Coutinho (51e), Lallana (56e).

Manchester Utd 2 - 0 Crystal Palace : Harrop (15e), Pogba (19e)

Southampton 0 - 1 Stoke : Crouch (60e)

Swansea 2 - 1 West Brom : Ayew (72e), Llorente (86e) pour les Swans ; Evans (33e) pour West Brom

Watford 0 - 5 Manchester City : Kompany (5e), Agüero (23e, 36e), Fernandinho (41e), Jesus (58e).