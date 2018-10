Ce samedi, la neuvième journée de Premier League a démarré par le match nul électrique entre Chelsea et Manchester United (2-2). Du coup, Manchester City avait l’occasion de prendre la tête du championnat avant le match de Liverpool à Huddersfield plus tard dans la journée (18h30). Pour cela, Pep Guardiola alignait un surprenant 3-4-3, avec Mendy et Mahrez sur les côtés. Devant, l’entraîneur espagnol choisissait Bernardo Silva, Leroy Sané et Sergio Aguero pour mettre en difficulté la défense de Burnley (12e), au profit de Raheem Sterling, double buteur cette semaine contre l’Espagne (3-2). Dès le début du match, la doublette Mahrez-Aguero fonctionnait bien puisque l’Algérien distillait un centre parfait pour l’attaquant cityzen, dont la reprise de volée était parfaitement repoussée par Joe Hart (14e). Ce n’était que partie remise puisque le buteur argentin trompait son ancien coéquipier quelques secondes plus tard, parfaitement servi par David Silva (16e). Peu après la demi-heure de jeu, Mahrez faisait un festival dans la surface avant de trouver le petit filet du but de Burnley (33e). La première occasion de Burnley intervenait dans la foulée avec une frappe contrée de Hendrick, qui semblait partir au fond des filets (34e). Juste avant la mi-temps, David Silva reprenait un centre venu de la droite, mais Joe Hart sortait un superbe arrêt (45e+2). À la pause, Manchester City menait 1-0 et occupait, provisoirement, la première place du classement.

Au retour des vestiaires, Manchester City prenait le large dans la confusion totale. Sané entrait dans la surface et s’écroulait, réclamant un penalty. Les joueurs de Burnley s’arrêtaient, pas David Silva qui profitait de la passivité de la défense, croyant que l’arbitre allait siffler, et servait en retrait Bernardo Silva qui finissait d’un intérieur du gauche (53e). Dans la foulée, sur un corner frappé par Sané, Fernandinho arrivait à l’entrée de la surface et armait un intérieur du droit imparable pour permettre à Manchester City de tuer Burnley en quelques minutes (55e). Petit événement quelques minutes plus tard puisque Kevin de Bruyne faisait son grand retour après sa blessure, remplaçant Bernardo Silva, buteur (57e). Aguero, visiblement très inspiré ce samedi, mettait une nouvelle fois Joe Hart à contribution, et l’ancien gardien de Manchester City empêchait l’Argentin d’inscrire un doublé (64e), juste avant qu’il ne cède sa place à Gabriel Jesus. Les Clarets, peu en vue offensivement, n’arrivaient que trop peu à inquiéter leur adversaire, à l’image d’une tête de Vokes qui passait au-dessus (67e). En fin de match, Mahrez enroulait une superbe frappe du gauche qui allait se loger dans la lucarne de Joe Hart, impuissant (83e). Juste avant le temps additionnel, Benjamin Mendy trouvait Leroy Sané qui, lui aussi, y allait de son but (90e). Manchester City s’imposait donc logiquement (5-0) pour prendre provisoirement seul la tête du championnat.

Tottenham monte sur le podium après son succès sur West Ham

De son côté, Tottenham (5e) voulait rester au contact des équipes de tête. Opposé à West Ham (15e), les Spurs montraient d’entrée leurs intentions, avec une grosse occasion de Moussa Sissoko, bien contré par un défenseur des Hammers. Ces derniers s’offraient ensuite une énorme occasion, mais Robert Snodgrass voyait sa frappe déviée par un défenseur adverse (37e). Finalement, Tottenham prenait la tête grâce à Erik Lamela, parfaitement servi par Moussa Sissoko. L’Argentin déviait de la tête et trompait Fabianski, impuissant (44e). Les deux hommes forts de Tottenham, Sissoko et Lamela, passaient proche d’inscrire un deuxième but, mais par deux fois, le portier de West Ham empêchait les Spurs de creuser l’écart. En seconde période, Arnautovic s’offrait deux énormes occasions (48e, 61e), mais par deux fois, Hugo Lloris sauvait les siens avec des arrêts importants. Du côté de Tottenham, Davinson Sanchez passait proche de doubler la mise mais son coup de tête passait au-dessus de la cage de West Ham (65e). Malgré une bonne opposition, Tottenham prenait les trois points (1-0) et montait sur la troisième place du podium.

Sur les autres pelouses, Bournemouth et Southampton ne réussissaient pas à se départager et se quittaient dos à dos dans un match sans but (0-0). À l’inverse, Cardiff et Fulham faisaient craquer les défenses. Les Bluebirds, qui recevaient, renversaient le match à la 20e minute. Dans la foulée, la pépite de Fulham Ryan Sessegnon égalisait, inscrivant au passage son premier but en Premier League. En seconde période, Paterson et Harris permettaient à Cardiff de reprendre les devants et de finalement s’imposer (4-2). De son côté, la lanterne rouge Newcastle recevait Brighton. Les hommes de Rafa Benitez ne réussissaient toujours pas et s’inclinaient 1-0 sur un but d’Izquierdo. Enfin, les Wolves, auteurs d’un début de saison très intéressant, perdaient leur invincibilité face à Watford (2-0) et se faisaient doubler au classement par leur adversaire du jour.

Les résultats de l’après-midi :

Bournemouth 0-0 Southampton

Cardiff 4-2 Fulham : Murphy (15e), Decordova-Reid (20e), Paterson (65e) et Harris (88e) pour Cardiff ; Schürlle (11e) et Sessegnon (33e) pour Fulham

Manchester City 5-0 Burnley : Aguero (16e), B.Silva (53e), Fernandinho (55e), Mahrez (83e) et Sané (90e) pour Manchester City

Newcastle 0-1 Brighton : Izquierdo (29e) pour Brighton

West Ham 0-1 Tottenham : Lamela (44e) pour Tottenham

Wolverhampton 0-2 Watford : Capoue (20e), Pereyra (21e) pour Watford