En clôture de la 21e journée de Premier League, Manchester United recevait son grand rival Liverpool à Old Trafford. L’un des matchs les plus suivis dans le monde. Le 197e « Derby of England » oppose en effet les deux clubs les plus titrés du royaume. Invaincus en championnat depuis la 9e journée, les Red Devils restaient sur 6 victoires de rang. Très critiqués en début de saison, les hommes de José Mourinho avaient réussi à se rapprocher du top 5, grâce à cette série. De leur côté, les Reds de Liverpool (aujourd’hui en jaune fluo, maillot qui peut se montrer très pratique avec les intempéries actuelles dans le nord de la France) sont également en confiance en débarquant au « Théâtre des rêves » puisqu’ils restaient sur 6 matchs sans défaites en Premier League (4 victoires, 2 nuls), avec notamment une belle victoire contre Manchester City (1-0) le 2 janvier dernier. Les séries d’invincibilités des deux équipes se confirment donc avec ce match nul.

Les hommes de Jürgen Klopp s’étaient pourtant mis sur les rails d’un nouveau grand succès dès la première demi-heure de cette partie avec un pénalty de James Milner (27e). C’est malheureusement le français Paul Pogba qui provoque la faute en mettant la main alors qu’il avait perdu la balle des yeux dans un duel aérien. Avant ça les Red Devils étaient pourtant bien rentrés dans ce choc. Zlatan Ibrahimovic avait failli reprendre le ballon d’une façon dont lui seul a le secret : avec une « aile de pigeon Kung-Fu », mais le centre d’Anthony Martial était un peu trop fort (13e). Quelques minutes plus tard, le géant suédois s’était encore mis en évidence en pressant Mignolet après une passe en retrait mal ajustée. Il arrive à le contrer, mais la balle retombe derrière la cage du portier belge. Ce dernier va par la suite se montrer héroïque avec des parades incroyables face à l’ancien parisien sur un beau coup-franc à ras de terre (33e), puis face à Mkhitaryan (41e) qui s’était retrouvé seul face à lui.

Pogba nerveux, mais sauvé par des choix innovants de Mourinho

Avec leur quatuor offensif habituel, très performant lors des dernières rencontres, Manchester United s’était pourtant montré bien plus dangereux que leurs adversaires du soir en première période. En dehors de sa faute sur le pénalty des Reds, Paul Pogba est apparu très nerveux lors du premier acte, avec quelques mauvais gestes et une belle occasion manquée (18e). Martial, l’autre français de Man U, a eu beaucoup de mal à exister face à un étonnant Alexander-Arnold (18 ans), qui effectuait son deuxième match en PL ce soir. Pour l’anecdote, ce jeune joueur formé à Liverpool est le neveu du secrétaire de … Manchester United ! Pour la deuxième mi-temps, José Mourinho changeait ses plans et tentait le coup de poker de faire rentrer Wayne Rooney à la place de Carrick, pour notamment apporter plus de soutien derrière Zlatan.

Avant de laisser sa place à Mata, Martial s’est montré directement dangereux à la sortie des vestiaires en récupérant le ballon dans les pieds d’Alexander-Arnold avant de décaler Ibra, qui faisait suivre à droite Mkhitaryan. Mais l’Arménien a mal rendu le cuir au Français alors qu’il y avait une très belle situation (54e). Le rythme s’est accéléré dans cette rencontre et United a mis une grosse pression sur la défense adverse. Klopp fait alors rentrer son prodige Coutinho (à la place d’Origi 61e) qui est directement à l’origine de belles occasions pour son équipe (62e, 63e et 67e). Mais c’est bien un deuxième choix tactique étonnant de Mourinho, qui sortait Darmian pour faire rentrer Fellaini (76e), laissant le soin à Mkhitaryan d’occuper le couloir gauche de la défense mancunienne, qui a fait la différence. Des choix payants puisque Man U a égalisé à la 84e par l’intermédiaire d’une tête de Zlatan. Dans l’action les trois entrants Rooney, Mata et Fellaini sont impliqués.

