A l’occasion de la 24ème journée de Premier League, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Burnley, surprenant 7ème du classement. Une rencontre qui avait des allures de match piège pour les hommes de José Mourinho, qui étaient dans l’obligation de s’imposer, après la victoire écrasante de Chelsea à Brighton (0-4) qui ont permis aux Blues de revenir à égalité de points. Dès l’entame du match, les Red Devils mettaient le pied sur le ballon. Mais la première flèche était décochée par Jeff Hendrick, qui voyait son tir tranquillement capté par un De Gea, bien vigilant. Bien en place, les Clarets gênaient énormément la construction de jeu des Mancuniens. A la demi-heure de jeu, Manchester United affichait une possession de balle favorable (60%), mais au niveau des tirs, les hommes de Sean Dyche faisaient la course en tête (5 contre 2). La seule occasion franche de cette première période était à mettre au profit d’Ashley Young, à la suite d’un exploit individuel. Servi sur le côté gauche, le latéral de MU faisait un grand pont sur Bardsley, mais sa frappe enroulée du pied droit n’attrapait pas le petit filet opposé (42e).

Au retour des vestiaires, les Red Devils insistaient, sans pour autant trouver la faille. Comme bien souvent ces derniers temps, la lumière venait d’Anthony Martial. L’international français profitait d’un gros travail de récupération de Lukaku pour délivrer les siens d’une superbe frappe croisée qui rentrait au fond des filets après avoir heurté la barre transversale (0-1, 54e). Un but qui allait lancer la rencontre puisque trois minutes après, les Clarets obtenaient un coup-franc dangereux à vingt mètres des cages gardées par De Gea. L’international finlandais Gudmundsson s’emparait du cuir et enroulait une magnifique frappe du pied gauche… sur la transversale ! (57e). Dès lors, les rôles s’inversaient et c’était Burnley qui prenait les choses en main tandis que les hommes de Mourinho procédaient en contre. Le match s’emballait et Tarkowski manquait de peu de reprendre un centre de Gudmundsson qui fuyait devant le but, sans trouver preneur (71e). Malgré un danger permanent sur les cages du portier espagnol, Burnley ne parvenait pas à revenir au score. Manchester United aurait pu faire le break par l’intermédiaire de Pogba (75e) et de Martial (88e), mais l’essentiel est là, les Red Devils reprennent trois points d’avance sur Chelsea, et mettent la pression sur le leader Manchester City qui reçoit Newcastle.

Arsenal en démonstration

Dans le même temps, Arsenal recevait Crystal Palace. Les hommes d’Arsène Wenger avaient pour objectif de relever la tête, après la défaite surprise face à Bournemouth lors de la précédente journée (2-1). Un message reçu cinq sur cinq par les Gunners, qui démarraient la rencontre pied au plancher. Sur un corner, Nacho Monreal s’élevait plus haut que tout le monde pour placer un coup de casque imparable (1-0, 6e). Ce dernier se montrait une nouvelle fois décisif, cette fois-ci dans le rôle de passeur. Alexis Iwobi reprenait parfaitement la passe du latéral des Gunners pour faire le break (2-0, 10e). Les hommes de Roy Hodgson prenaient l’eau une fois de plus, grâce à un but de Koscielny, mis sur orbite par une nouvelle offrande de Monreal (3-0, 13e). Quant à Alexandre Lacazette, il profitait de la supériorité des Gunners dans ce match pour mettre un terme à sa disette. Sur une superbe action collective, Mesut Ozil se retrouvait au début de l’action et à la dernière passe pour l’international français qui ajustait le portier d’une frappe croisée (4-0, 22e). Devant ce score acquis, Arsenal n’avait plus qu’à gérer leurs efforts. Crystal Palace sauvait l’honneur par l’intermédiaire de Milivojevic (4-1, 78e).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, un choc de milieu de tableau entre Leicester et Watford avait lieu. Les hommes de Claude Puel prenaient le meilleur sur la formation entraînée par Marco Silva. Une victoire 2-0 qui porte l’empreinte de Jamie Vardy, buteur sur penalty (39e) et de Riyad Mahrez qui clôturait la marque dans le temps additionnel (2-0, 90+1e). Dans le même temps, West Bromwich accrochait Everton sur le score de 1-1. Rodriguez ouvrait le score pour l’avant-dernier de Premier League, mais les Toffees parvenaient à recoller au score grâce à un but de Niasse, sur la première passe décisive de Walcott (70e). A la même heure, Stoke City dominait Huddersfield sur sa pelouse avec des buts signés Allen (53e) et Diouf (69e). Dans la dernière rencontre de l’après-midi, West Ham concédait le nul face à Bournemouth. Chicarito (73e) répondait à l’ouverture du score de Fraser (71e). Score final, 1-1.

Les résultats de l’après-midi :

Arsenal 4-1 Crystal Palace : Monreal (6e), Iwobi (10e), Koscielny (13e), Lacazette (22e) ; Milivojevic (78e)

Burnley 0-1 Manchester United : Martial (54e)

Everton 1-1 West Bromwich : Rodriguez (7e) ; Niasse (70e)

Leicester 2-0 Watford : Vardy (sp 39e), Mahrez (90e+1)

Stoke City 2-0 Huddersfield : Allen (53e), Diouf (69e)

West Ham 1-1 Bournemouth : Fraser (71e) ; Chicharito (73e)