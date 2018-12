Ce mardi, José Mourinho était démis de ses fonctions d’entraîneur de Manchester United après un peu plus de deux ans et demi. Ole Gunnar Solskjær, l’ancien attaquant des Red Devils, vient d’être nommé, ce mercredi, entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Par conséquent, Ed Woodward, directeur général, va se mettre en quête d’un nouveau technicien pour la saison prochaine et redonner un peu d’allant à ce Manchester United au bout du rouleau.

Ainsi, nous évoquions plusieurs noms d’entraîneurs capables de reprendre les commandes. Le premier était Laurent Blanc, un ancien de la maison (2001-2003), Zinedine Zidane aurait aussi reçu une offre et pourrait bien débarquer en Angleterre dès la saison prochaine. Mais il semble surtout que c’est l’actuel coach des Spurs de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui tient la corde si on en croit bon nombre de médias britanniques.

Son transfert coûterait cher

L’Argentin avait déjà été associé à MU en 2016, juste avant que José Mourinho ne soit nommé. Mais selon le Times, la fenêtre du mercato estival 2019 pourrait être la bonne pour les Mancuniens. Selon les dires du média, Pochettino, malgré son attachement aux Spurs et ses excellentes relations avec le grand patron Daniel Levy, serait frustré par plusieurs choses. La première des choses est bien évidemment le marché des transferts où il ne se sent pas soutenu. La seconde concerne les salaires un brin trop contrôlés selon lui et enfin il aurait en travers de la gorge le fait de ne pas s’être débarrassé de joueurs dont il ne souhaitait plus la présence.

En outre, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain considère qu’il aura un excellent impact sur le jeu du club surtout s’il s’occupe aussi des transferts. Seul petit obstacle, son contrat. En effet, Pochettino est encore sous contrat pendant quatre ans et demi avec un salaire qui est de 8,5 millions de livres (9,4 millions d’euros) sans clause de départ. Il faudra donc aux Red Devils négocier avec Daniel Levy ou alors payer la totalité de son contrat, soit 37, 6 millions d’euros. Mais le principal concerné est partant. Enfin semble-t-il...