Après la sublime victoire de Manchester United hier sur le terrain de Watford (4-2), c’était au tour des autres cadors de Premier League de jouer leur 14e rencontre de championnat d’Angleterre. Le leader, Manchester City, recevait à l’Etihad le onzième de Premier League : Southampton. En première période, les deux formations avaient les occasions d’ouvrir la marque par Fernandinho (14e, 21e), Hojbjerg (16e), Sergio « Kun » Agüero (26e), Ilkay Gundogan (26e) ou même l’ancien Marseillais Mario Lemina (35e), sans succès. Mais au retour sur le rectangle vert, les Citizens allaient pousser Virgil van Dijk, convoité par la grande majorité des clubs anglais, à la faute, et Kevin de Bruyne trouvait la faille (1-0, 48e). Lors du second acte de cette partie, les Citizens auraient pu alourdir la marque mais Gabriel Jesus (57e), De Bruyne (57e) et Agüero (62e) tombaient soit sur un grand Fraser Forster, soit ne cadraient pas leur tentative. À ce niveau, on se fait souvent punir quand on ne concrétise pas et cette rencontre ne déroge pas à la règle puisqu’Oriol Romeu remettait les deux formations à égalité (1-1, 76e). Alors qu’on croyait que les hommes de Guardiola allait concéder le nul, Raheem Sterling allait surgir dans les derniers instants pour offrir la victoire aux siens (2-1, 90e +6) ! Les Skyblues conservent huit points d’avance sur Manchester United !

Chaque année, on attend beaucoup de Liverpool, encore plus lorsque les Reds sont coachés par Jürgen Klopp, amoureux du beau jeu. Ce soir, ils se déplaçaient à Stoke et n’ont pas perdu leur temps. En effet, Sadio Mané, sur une passe de Solanke, trompait Lee Grant (0-1, 17e). En première période, Dominic Solanke, l’ancien de Chelsea et du Vitesse Arnhem, pouvait doubler la mise, sans succès (39e). Pour la deuxième partie de ce match, les Reds revenaient avec de plus beaux arguments et Wijnaldum ne cadrait pas sa tentative (52e). Il en fut de même pour une reprise de Kurt Zouma pour Stoke City (65e). Mais les Reds ont vraiment des idées. Bien lancé par Sadio Mané, Mohamed Salah, nouveau venu en provenance de l’AS Roma, doublait la mise (0-2, 77e). Moins de dix minutes plus tard, l’Egyptien, qui jouera la Coupe du monde 2018 en Russie, s’offrait un joli doublé (0-3, 84e). Avec cette probante victoire, Liverpool gagne deux positions et se classe quatrième.

Arsenal a régalé

À 20h45, Arsenal jouait sur sa pelouse de l’Emirates Stadium contre Huddersfield. Les Gunners d’Arsène Wenger n’ont pas tardé à trouver la faille puisque c’est Alexandre Lacazette qui ouvrait la marque grâce à une passe d’Aaron Ramsey (1-0, 3e). Le buteur français n’était pas loin de s’offrir un doublé, mais sa tentative était contrée par le tacle d’un défenseur (32e). Les Londoniens maîtrisaient plutôt leur partie, mais ne parvenaient pas à s’offrir le but du break. Et les hommes d’Arsène Wenger vont plier la rencontre en moins de cinq minutes en deuxième période puisqu’Olivier Giroud (2-0, 68e), Alexis Sanchez (3-0, 69e) et Mesut Özil (4-0, 72e) allaient se charger de faire mal à leurs adversaires. Et ce n’était pas terminé puisqu’Olivier Giroud, qui avait remplacé Lacazette à la pause, s’offrait un doublé juste avant la fin de la rencontre (5-0, 87e). Avec cette victoire, les Gunners se rapprochent de la troisième et la deuxième position.

À la même heure, Chelsea accueillait sur ses terres la formation galloise de Swansea. Les Londoniens dominaient aussi leur sujet, mais n’ont pas réussi à faire la différence au cours de la première période malgré les tentatives de Willian (10e) de Pedro (22e, 40e) ou encore du buteur espagnol transfuge du Real Madrid Alvaro Morata (28e). Mais au retour des vestiaires, les Blues allaient trouver la faille. En effet, le défenseur international allemand, Antonio Rudiger, de la tête, offrait l’avantage aux siens (1-0, 55e). Sauf que dans la foulée, Antonio Conte, toujours très expressif sur le bord du terrain, a été expulsé puisqu’il pestait contre les décisions arbitrales à l’encontre des Blues. Cela ne semblait pas gêner outre mesure Alvaro Morata qui tombait sur un bon Fabianski (63e). Plus rien ne sera marqué et Chelsea l’emporte donc petitement du fait de son inefficacité devant les buts.

Le classement de Premier League ici.

Les résultats de la soirée :

Arsenal 5-0 Huddersfield : Lacazette (3e), Giroud (68e, 87e), Sanchez (69e), Özil (72e)

Bournemouth 1-2 Burnley : Begovic (79e) pour Bournemouth ; Wood (37e), Gudmundsson (66e) pour Burnley

Chelsea 1-0 Swansea : Rudiger (55e)

Everton 4-0 West Ham : Rooney (18e, 28e, 67e), Williams (78e)

Manchester City 2-1 Southampton : De Bruyne (47e), Sterling (90e +6) pour City ; Romeu (76e) pour Southampton

Stoke City 0-3 Liverpool : Mané (17e), Salah (77e, 84e)