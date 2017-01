Avec la réception de Crystal Palace pour la 19e journée de Premier League, Arsenal avait là une belle opportunité de retrouver le podium. Et les Canonniers en ont bien profité avec cette victoire 2-0. Dans ce mini derby londonien, les locaux partaient logiquement favoris face à une équipe de Crystal Palace qui restait sur quatre rencontres sans victoire, et qui vient de changer d’entraîneur avec la récente nomination de Sam Allardyce. Si Arsène Wenger devait se passer des services de Walcott et de Mesut Özil, le secteur offensif des Gunners avait fière allure, avec la présence d’Alexis Sanchez, Lucas Pérez ou Olivier Giroud. Sans surprise, les coéquipiers de Laurent Koscielny se lançaient vers l’attaque dès le début de la partie.

Incisifs sur le côté gauche de l’attaque, les locaux se procuraient plusieurs situations dangereuses dans la surface des Eagles, à l’image de ce centre qui a filé devant les cages de Hennessey sans que Giroud ne puisse reprendre, lui qui n’était qu’à deux doigts de pouvoir pousser le ballon au fond (7e). Sanchez était ensuite tout proche de trouver la faille sur une frappe lointaine, mais il a finalement manqué le cadre de peu (12e). Lucas Pérez décalait pour Iwobi, dont la frappe était finalement bien interceptée par le portier rival (16e). C’est finalement Olivier Giroud qui allait faire parler la poudre, avec ce qui est peut-être le but de la saison en Angleterre pour l’instant. Sur un bon centre d’Alexis Sanchez, le Français reprenait en aile de pigeon, et le ballon touchait la barre avant de franchir la ligne (1-0, 17e). Un avantage au score mérité, et les troupes de Wenger n’étaient pas rassasiées puisqu’elles continuaient d’attaquer.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! Olivier Giroud vous souhaite la bonne année EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017

Arsenal devance Manchester City

Peu à peu, les coéquipiers de Flamini parvenaient tout de même à resserrer les rangs derrière, mais les Gunners les privaient totalement de ballons. Cech vivait une soirée tranquille, n’ayant eu aucune intervention à réaliser en première période. Alexis Sanchez était d’ailleurs sur le point de doubler la mise alors que l’arbitre allait siffler la mi-temps, mais Hennessey s’interposait à merveille (45e + 1). Cependant, Crystal Palace revenait des vestiaires en essayant de frapper fort. Sur un centre de Townsend, Benteke voyait sa tête frôler le poteau de Cech (47e). Arsenal était prévenu, et pour éviter toute surprise, les Rouge-et-Blanc allaient eux aussi tenter de refaire trembler les filets. C’était chose faite quelques minutes plus tard grâce à Iwobi. Sur un centre de Monreal dévié par un défenseur, le jeune gunner reprenait de la tête, avec un peu de réussite puisqu’un défenseur de Palace était tout proche de la sortir sur sa ligne (2-0, 56e).

Piqués à vif, les hommes de Sam Allardyce essayaient de réagir, encore une fois via Benteke, et encore une fois de la tête, mais Cech était vigilant sur sa ligne (60e). S’ils avaient toujours du mal à se procurer des occasions dangereuses, les joueurs de Crystal Palace avaient en tout cas pris le contrôle du ballon pour les vingt dernières minutes de la partie. La défense des Canonniers tenait cependant très bien, et elle a ainsi réussi à terminer la rencontre sans encaisser de but. Ramsey était même assez près de signer le 3-0 avec une frappe de l’extérieur de la surface (88e), tout comme Oxlade-Chamberlain, qui a buté sur Hennessey (93e). Arsenal frappe un grand coup, retrouvant le podium et reléguant Manchester City à la cinquième place.

