Dans le cadre de la onzième journée de Premier League, Manchester City recevait Southampton à l’Etihad Stadium. A cette occasion, Pep Guardiola alignait un traditionnel 4-3-3 et titularisait ses deux Français en défense Aymeric Laporte et Benjamin Mendy. Le trio Sterling, Aguero, Sané était chargé de donner des sueurs froides à la défense de Southampton. Côté Saints, Mark Hughes s’appuyait pour un 4-5-1 avec Mario Lemina notamment dans l’entrejeu et Danny Ings seul en pointe. Les hommes de Guardiola démarraient idéalement la rencontre. Aguero récupérait le cuir aux abords de la surface et transmettait à David Silva.

Le capitaine espagnol décalait Sané sur la gauche dont le centre était repris malencontreusement par Hoedt qui trompait son propre gardien (1-0, 6e). Les Saints prenaient déjà l’eau en début de match et cédaient une seconde fois. Sur la droite, Bernardo Silva alertait Sterling qui s’infiltrait dans la défense et déposait une offrande pour Aguero qui catapultait de près le ballon au fond des filets (2-0, 12e). L’international argentin inscrivait ainsi son cent cinquantième but en Premier League. Le show des Citizens se poursuivait, avec Bernardo Silva qui lançait dans la profondeur Aguero mais ce dernier butait sur Mc Carthy (15e).

Sterling dans tous les bons coups

City déroulait et assénait le coup de grâce. Bernardo Silva décalait Sterling sur la droite. L’international anglais centrait pour Sané dont la tentative était contrée. David Silva qui avait bien suivi voyait sa volée tromper Mc Carthy (3-0, 18e). Trop serein, City se faisait rappeler à l’ordre. Lancé en profondeur, Ings se faisait faucher dans la surface par Ederson et obtenait un penalty justifié. L’attaquant des Saints transformait la sentence et réduisait le score (3-1, 30e). Juste avant la pause, Aguero s’arrachait pour récupérer le ballon sur la gauche et centrait au point de penalty pour Sterling qui ajustait tranquillement Mc Carthy (4-1, 45+2). Au retour des vestiaires, Southampton revenait avec de meilleures intentions et se procurait la première opportunité de la seconde période. Danny Ings tentait sa chance de loin, Ederson captait mal le ballon et Laporte était obligé de dégager en catastrophe (50e).

Sur corner, Ings dans tous les bons coups, déviait le cuir de la tête et obligeait Ederson à repousser sur sa ligne (54e). Il fallait attendre l’heure de jeu pour entrevoir une réaction mancunienne. Bien servi par Aguero sur la droite, Sané enveloppait bien sa frappe qui heurtait le montant de Mc Carthy (61e). Le champion d’Angleterre poursuivait son festival offensif. Bien lancé par Fernandinho, Aguero entrait dans la surface et servait Sterling qui d’une frappe croisée trompait une nouvelle fois Mc Carthy (5-1, 67e). Avec une avance confortable, Guardiola faisait tourner son effectif. Kompany (68e) et Foden (72e) remplaçaient Stones et David Silva. Fort logiquement, Manchester City déroulait en fin de match et Leroy Sané parachevait le succès des siens d’une frappe imparable (6-1, 90+2). Grâce à ce nouveau succès en Premier League, Manchester City conservait sa place de leader.