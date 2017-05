C’est fait. Chelsea est de nouveau roi d’Angleterre ! Un 6e sacre en championnat dans l’histoire du club londonien obtenu après un succès face à West Bromwich Albion 1-0 ce vendredi soir pour le compte de la 37e journée de Premier League. Pour cette rencontre pour le titre, Antonio Conte avait aligné une équipe type emmenée par ses talents offensifs tels que Hazard, Pedro et Diego Costa mais sans Kanté qui démarrait sur le banc au profit de Fabregas.

Malgré un bon début de rencontre de WBA, les Blues ont rapidement dominé les débats mais ils peinaient à se montrer réaliste à l’image de Pedro (16e, 37e). Ils accéléraient en seconde période mais après des opportunités non converties par Costa (48e), Fabregas (51e) ou encore Moses (53e), les hommes de Tony Pulis insistaient à leur tour. Rondon (70e) et Chadli (72e) mettaient le feu dans la défense mais c’est le remplaçant Michy Batshuayi, entré en jeu 5 minutes avant, qui marquait l’unique but du match (82e), celui du titre. Chelsea s’impose à West Brom et obtient sa 28e victoire de la saison en Premier League. Trois points supplémentaires synonymes de sacre !

Une superbe saison

Arrivé l’été dernier sur le banc du club londonien, Antonio Conte avait parfaitement débuté sa saison de l’autre côté de la Manche avec trois succès lors des trois premières rencontres de Premier League. Mais une défaite face à Liverpool (1-2, 5e journée), puis une claque reçue face au rival Arsenal (3-0, 6e journée) ont poussé le technicien italien a changé son système et mettre en place son 3-4-3 avec cette fameuse défense à trois composée généralement de David Luiz, Gary Cahill et César Azpilicueta.

Avec ce nouveau système, les Blues déroulent et égalent même le record d’Arsenal de 13 victoires consécutives en championnat à la fin de l’année 2016. Une incroyable série qui reflète parfaitement les superbes performances des Blues depuis le début du présent exercice grâce notamment à un David Luiz rayonnant, un Eden Hazard au sommet de son art, un incroyable N’Golo Kanté élu meilleur joueur de la saison en Angleterre, mais également un Diego Costa inarrêtable devant le but comme en témoignent ses 20 réalisations en championnat. Un beau champion d’Angleterre qui pourrait soulever un nouveau trophée le 27 mai prochain en finale de la FA Cup face à Arsenal !

Revivez le film de la rencontre sur notre live.