Chelsea n’est plus qu’à un match du titre. Après la défaite de son dauphin Tottenham contre West Ham, le club d’Antonio Conte en a profité pour prendre 7 points d’avance à trois rencontres de la fin du championnat. Les Blues n’ont eu aucun mal ce soir pour battre l’avant-dernier de Premier League, Middlesbrough, sur le score de 3-0. Une victoire à West Bromwich le week-end prochain et ils empocheront le 6e titre de l’histoire du club, le second en trois saisons. Le doublé est même possible avec une finale de la Cup contre Arsenal le 27 mai prochain.

A l’image de cette exercice, il n’y a eu guère de suspense dans cette rencontre. Malgré l’absence de Kanté au milieu pour cause d’une légère blessure à la cuisse, le club de Londres n’a pas eu besoin de forcer son talent. Dès la 2e minute, Marcos Alonso profitait d’un très bon ballon de Fabregas pour frapper sur la barre. Le ton était donné. Diego Costa lui manquait une bonne opportunité dans la surface (20e) mais il se rattrapait quelques instants plus tard, profitant d’une magnifique louche de Fabregas pour ouvrir le score (1-0, 23e). Il signait au passage son 20e but de la saison en championnat.

Fabregas entre dans l’histoire

Le break ne tardait pas avec ce but de Marcos Alonso, bien aidé par les jambes de Guzan (2-0, 34e) et Chelsea pouvait repartir au vestiaire avec un petit matelas confortable. La seconde période offrait peu ou prou le même scénario. Hazard interceptait un ballon avant de servir Pedro dont le tir trouvait lui aussi la barre (48e). Rayonnant et titulaire grâce à la blessure de Kanté, Fabregas, tel un quaterback, multipliait les excellents ballons pour ses coéquipiers. Déjà présent sur l’ouverture du score, l’Espagnol alertait Matic d’une petite pichenette où le Serbe n’avait plus qu’à contrôler pour marquer du droit (3-0, 65e).

L’ancien joueur d’Arsenal et du Barça en profitait pour devenir le premier joueur de l’histoire à terminer six saisons de Premier League à au moins dix passes décisives. La fin de rencontre devenait terrible pour les joueurs de Boro qui courraient sans cesse après le cuir sans jamais le récupérer. Guzan sauvait les siens d’un naufrage plus large en s’interposant brillamment sur cette lourde frappe à bout portant de Willian (79e). Terry pouvait entrer en fin de match, brassard de capitaine au bras, sous les ovations d’un Stamford Bridge déjà ivre de bonheur. Le titre est très proche alors que Boro est officiellement relégué.

Le classement de la Premier League ici.