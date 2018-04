Dans le cadre de la 31e journée de Premier League, Chelsea se déplaçait à Burnley, prétendant à la Ligue Europa. A cette occasion, Antonio Conte alignait Olivier Giroud en attaque avec Alvaro Morata et décidait de se passer des services d’Eden Hazard, ménagé pour la demi-finale de la Cup. Le technicien italien comptait également sur son duo français N’Golo Kanté, Tiémoué Bakayoko. Après un round d’observation entre les deux équipes, les Blues montraient enfin le bout de leur nez.

Sur une déviation de Giroud, Morata filait seul dans la surface et voyait sa tentative détournée du pied par Pope (11e). Les hommes de Conte ouvraient le score avec un peu de réussite. D’une transversale, Cahill alertait Moses côté droit, dont le centre était poussé dans ses propres filets par Long (0-1, 20e). Une ouverture du score malheureuse qui réveillait quelque peu les Clarets sans pour autant se montrer réellement dangereux. Sur un contre, Olivier Giroud lançait dans la profondeur Morata qui butait sur Pope bien sorti (33e). Chelsea n’était que trop rarement inquiété par une formation de Burnley limitée techniquement.

Un Chelsea à réaction

Au retour des vestiaires, les Blues pensaient bien prendre le large. Sur une énième récupération de N’Golo Kanté, Alvaro Morata prenait la profondeur, fixait Pope mais voyait son intérieur du pied passer à côté (54e). Chelsea se faisait surprendre sur la première opportunité de Burnley. Gudmundsson se faufilait au sein de la défense des Blues et décochait une frappe déviée involontairement par Barnes, ce qui trompait Courtois pris à contre-pied (1-1, 64e). Le dernier champion d’Angleterre n’avait pas le temps de gamberger.

Quelques secondes plus tard, Emerson débordait et centrait côté gauche pour Moses qui contrôlait avant d’ajuster aux six mètres Pope (1-2, 69e). Fraîchement entré, Eden Hazard posait des problèmes à la défense des Clarets et servait Giroud dans la surface dont la frappe était déviée en corner (80e). Très en vue offensivement ce soir, Moses sur la droite centrait pour Zappacosta, mais sa tête passait au-dessus (87e). Grâce à ce court succès, Chelsea restait toujours dans la course à la quatrième place, ultime strapontin pour la prochaine Ligue des champions.

Les résultats de la soirée

Burnley 1-2 Chelsea : Barnes (64e) ; Long (20e, csc), Moses (69e)

Leicester 0-0 Southampton