En Premier League, Chelsea est relativement tranquille maintenant. Ce dimanche après-midi, les Blues d’Antonio Conte avaient l’occasion de prendre douze points d’avance sur ses plus proches poursuivants Tottenham (2e) et Arsenal (3e). Pour cela, il fallait s’imposer sur la pelouse de Burnley, 13e de Premier League avant le début de la rencontre. Pourtant, Burnley restait sur cinq victoires de rang à domicile tandis que Chelsea n’avait remporté que trois de ses cinq derniers déplacements.

Mais tout allait bien commencer pour les Blues. Après une récupération de Pedro puis un relais de Kanté, Diego Costa lançait Eden Hazard. L’international belge croisait bien sa frappe, mais sa tentative était repoussée par le portier des Clarets (4e). Mais ce n’était que partie remise pour les ouailles d’Antonio Conte. Sur un super travail de Moses, Pedro était servi et dépassait en vitesse son adversaire direct avant de battre Heaton (0-1, 7e). Mais une faute de Nemanja Matic sur Joey Barton à 25 mètres allait relancer le match. En effet, Brady transformait magnifiquement ce coup de pied arrêté pour égaliser (1-1, 24e). Chelsea n’arrivait pas à faire à nouveau la différence avant de rejoindre les vestiaires.

Les Blues n’étaient pas précis

Au retour des vestiaires les conditions climatiques se dégradaient encore un peu et il neigeait beaucoup sur les cheveux de David Luiz et des 21 autres acteurs. C’était les locaux qui se montraient les premiers dangereux. Boyd débordait et centrait vers Gray. David Luiz manquait totalement son intervention, mais Gray ne parvenait pas à tromper Courtois qui captait le cuir en deux temps (47e). Les Blues mettaient du temps avant de répliquer. César Azpilicueta avançait aux abords de la surface sans être attaqué puis envoyait une frappe qui manquait de peu le cadre (61e).

Antonio Conte décidait alors de faire rentrer Cesc Fabregas en lieu et place de Nemanja Matic (67e). Willian aussi faisait son entrée et apportait par deux fois le danger, mais les Blues n’arrivaient pas à être décisifs dans la zone de vérité. C’est ainsi qu’avec ce résultat nul, les hommes d’Antonio Conte conservent bien évidemment leur première place, mais, surtout, prennent dix points d’avance sur ses poursuivants les plus proches.

