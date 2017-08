Pour cette rentrée des classes en Premier League, Antonio Conte a dû composer avec pléthore d’absences. Ainsi, Hazard, Bakayoko, Moses et Pedro manquaient à l’appel cet après-midi face à Burnley. Le technicien italien optait pour son célèbre 3-4-3 avec le trio Willian, Boga, Batshuayi. Alvaro Morata débutait la rencontre sur le banc des remplaçants. Dès les premières minutes du match, Burnley bousculait le champion d’Angleterre en positionnant son bloc haut sur le terrain. Timides, les Blues montraient enfin le bout de leur nez peu avant le quart d’heure de jeu. Batshuayi décalait Azpilicueta côté droit. L’ancien Marseillais délivrait un centre dangereux qui provoquait un mouvement de panique dans la défense de Burnley (11e). Alors que les hommes de Conte semblaient prendre le contrôle des opérations, le capitaine Gary Cahill se faisait expulser suite à un tacle mal maîtrisé (13e).

L’entraîneur de Chelsea réorganisait son équipe avec la sortie de Boga et l’entrée de Christensen (18e). Burnley s’enhardissait. Sur un centre de Lowton, Vokes concluait d’une reprise peu académique et trompait Courtois (0-1, 23e). L’expulsion précoce de Cahill posait clairement problème au champion d’Angleterre qui éprouvait les pires difficultés à s’approcher des buts gardés par Heaton. Contre toute attente, Burnley doublait la mise. Sur une ouverture de Cork sur la gauche, Wards excentré décochait une somptueuse volée qui se logeait dans le petit filet de Courtois (0-2, 38e). Les Carnets enfonçaient les Blues avec un centre distillé par Defour sur la droite qui trouvait Vokes dont la reprise de la tête trompait une nouvelle fois Courtois (0-3, 42e). Chelsea rejoignait les vestiaires sonné.

Chelsea cale, Huddersfield impressionne

Au retour des vestiaires, Chelsea se montrait plus entreprenant. Décalé par Fabregas, Marcos Alonso décochait une lourde frappe et obligeait Heaton à détourner en corner (49e). Conscient que Michy Batshuayi passait à côté de son match, Antonio Conte lançait Alvaro Morata peu avant l’heure de jeu (58e). Très en vue dans le second acte, Marcos Alonso frappait un magnifique coup-franc et obligeait Heaton à claquer le ballon en corner (60e). Les Blues reprenaient espoir avec Kanté qui trouvait Willian sur la droite. L’international brésilien centrait pour Morata dont la tête croisée trompait Heaton (1-3, 68e). Chelsea assiégeait les buts des Carnets. N’Golo Kanté s’essayait à la frappe, qui passait juste à côté des buts de Heaton (79e). Au plus fort de la pression des Blues, Cesc Fabregas contrôlait mal son tacle sur Cork. L’arbitre expulsait l’international espagnol, les Blues devaient donc terminer la rencontre à neuf (81e).

Malgré des événements contraires, le champion d’Angleterre ne rendait pas les armes. Sur une remise de Morata, David Luiz catapultait le ballon dans les filets et redonnait espoir aux siens (2-3, 86e). Dans la foulée, Brady exécutait un coup-franc qui heurtait le montant de Courtois (88e). Malgré une fin de match épique, Chelsea s’inclinait pour sa première. Dans les autres rencontres de l’après-midi, West Bromwich Albion lançait bien sa saison en s’imposant face à Bournemouth (1-0) grâce à une réalisation de Hegazy (31e). Autres débuts très attendus lors de cette première journée, ceux d’Everton. Les Toffees qui réalisent un mercato estival incroyable recevaient Stoke à Goodison Park. Les hommes de Ronald Koeman raflaient la mise (1-0) grâce à un but de la légende locale Wayne Rooney (87e). De son côté, Crystal Palace recevait le promu Huddersfield. Et l’ancien attaquant du MHSC Steve Mounié faisait sensation pour son premier match en Premier League en inscrivant un doublé (26e, 79e). Ward avait malencontreusement ouvert la marque pour les visiteurs (23e). Enfin, Southampton et Swansea se séparaient sur un résultat nul (0-0).

Les Résultats de l’après-midi

West Bromwich Albion 1 - 0 Bournemouth : Hegazy (31e)

Southampton 0 - 0 Swansea

Everton 1 - 0 Stoke : Rooney (45+1)

Crystal Palace 0 - 3 Huddersfield : Ward (csc, 23e), Mounié 26e, 78e)

