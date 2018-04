Dans le cadre de la 32e journée de Premier League, Chelsea accueillait Tottenham à Stamford Bridge pour un derby londonien qui s’annonçait palpitant. En cas de défaite cet après-midi, les Blues pouvaient compter huit points de retard sur les Spurs au classement. Pour ce choc, Antonio Conte optait pour un 3-4-3 avec la titularisation de Caballero dans les buts et d’Alvaro Morata en pointe. Côté Tottenham, Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 avec Son en attaque en l’absence d’Harry Kane remplaçant cet après-midi. Lucas Moura, Serge Aurier et Moussa Sissoko démarraient eux aussi la rencontre sur le banc. Les deux équipes se livraient un round d’observation en début de match. Il fallait attendre la dixième minute pour entrevoir une première opportunité pour les Spurs. Sur la droite, Eriksen distillait une excellent centre pour Alli, mais la tête de l’international anglais n’était pas cadrée. Les Blues se procuraient leur première occasion suite à un excellent travail d’Hazard qui contourne bien la défense de Tottenham avant de décaler Willian sur la droite de la surface.

Le milieu offensif brésilien décochait une belle frappe bien repoussée par Lloris (17e). Sur une contre attaque, Hazard remontait bien le ballon et décalait sur la droite Moses dont la frappe contrée n’inquiétait pas Lloris (27e). Chelsea allait être récompensé de ses efforts. Au milieu du terrain, Rudiger lançait sur la droite Moses dont le centre trouvait la tête de Morata qui devançait Lloris et ouvrait le score (1-0, 30e). Après ce but, les Spurs obtenaient la possession du ballon mais s’obstinaient sans succès à passer dans l’axe pour déstabiliser l’arrière garde de Chelsea. Les hommes d’Antonio Conte essayaient de faire le break avant la pause. Bien décalé par Fabregas côté gauche, Alonso centrait fort devant le but. Le cuir lui revenait et le joueur espagnol décochait une belle frappe bien repoussée par Lloris (42e). Tottenham juste avant la pause recollait au score. Sur un ballon bêtement perdu sur la droite par Moses, Davies décalait Eriksen qui d’une superbe frappe flottante trompait Caballero (1-1, 45+1).

Le festival Dele Alli

Au retour des vestiaires, Chelsea se montrait très entreprenant et amenait le danger devant les buts de Lloris. Sur une superbe chevauchée d’Azpilicueta côté droit, le capitaine des Blues centrait fort devant les buts, Moussa Dembélé devait se sacrifier devant Moses pour annihiler cette situation chaude (48e). Tottenham laissait passer l’orage et montrait le bout de son nez avec un Eriksen très entreprenant, mais ne parvenait pas à s’approcher des buts gardés par Caballero jusqu’à l’heure de jeu. Aux abords de la surface, Dele Alli décalait Son dont la frappe enroulée obligeait Caballero à détourner en corner (60e). Dans la foulée, Dier délivrait une merveilleuse transversale et lançait Alli en profondeur. Son enchaînement contrôle frappe ne laissait aucune chance à Caballero (1-2, 62e).

Les Spurs assénaient le coup de grâce avec Eriksen qui décalait Son sur la droite. Ce dernier bute à deux reprises sur Caballero, le cuir revenait sur Dele Alli qui concluait dans le but vide (1-3, 66e). Sonné par ces deux buts, Chelsea essayait malgré tout de réagir. Fabregas et Alonso ne cadraient pas malheureusement leurs tentatives (69e, 72e). Galvanisés par leur avance, les joueurs de Mauricio Pochettino s’évertuaient à bien défendre. En remportant ce derby à Stamford Bridge, Tottenham mettait fin à une disette de 28 ans face à Chelsea. Les hommes d’Antonio Conte comptaient désormais huit points de retard sur la quatrième place. Un écart qui pourrait bien être rédhibitoire pour le dernier champion d’Angleterre...

