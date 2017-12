Troisième au classement, Chelsea recevait Stoke City à Stamford Bridge. A cette occasion, Antonio Conte alignait un 3-4-3 avec quelques surprises. Ainsi, Eden Hazard démarrait sur le banc au profit de Pedro. Drinkwater était également titularisé à la place de Tiémoué Bakayoko. Les Blues démarraient idéalement la rencontre. Sur la droite, Willian tirait un coup-franc millimétré repris victorieusement de la tête par Rudiger (1-0, 3e). Le champion en titre déroulait, et sur un centre de Pedro contré, le cuir revenait sur Drinkwater qui contrôlait et logeait une superbe reprise de volée dans la lucarne de Butland (2-0, 9e). Chelsea poursuivait son cavalier seul, bien lancé par Willian en profondeur Morata butait sur Butland (14e). Les hommes d’Antonio Conte pliaient le match à la 23e minute.

Willian se faufilait dans la défense de Stoke avant d’alerter Pedro qui d’une belle frappe trompait une nouvelle fois Butland (3-0, 23e). Au retour des vestiaires, Stoke se procurait sa première occasion du match. Bien lancé dans la profondeur, Berahino perdait son duel face à Courtois (50e). Antonio Conte profitait des trois buts d’avance pour effectuer des changements. Moses quittait les siens avant l’heure de jeu remplacé par Zappacosta. Bien lancé une nouvelle fois en profondeur, Morata perdait une nouvelle fois son duel face à Butland (60e). Chelsea enfonçait le clou sur une erreur de la défense de Stoke, Willian récupérait le ballon mais se faisait faucher irrégulièrement dans la surface. L’international brésilien se faisait justice lui-même en transformant le penalty (4-0, 74e). Les Blues parachevaient leur succès sur une belle frappe de Zappacosta (5-0, 88e) et remontaient à la deuxième place du classement en attendant le match entre Manchester United et Southampton.

Salah sauveur de Liverpool, Swansea s’offre un précieux succès

De son côté, Liverpool recevait Leicester à Anfield Road. Jürgen Klopp s’appuyait sur son traditionnel 4-3-3 et le trio Salah, Firmino, Mané. Les Reds se faisaient surprendre dès le début du match. Sur une mauvaise relance, les Foxes récupéraient le ballon, Mahrez sur la droite déposait le ballon au point de penalty à Vardy qui ajustait tranquillement Karius (0-1, 3e). Liverpool tentait de réagir, Mohamed Salah trouvait le montant gauche de Schmeichel (7e) et voyait sa frappe filer juste à côté des buts (21e). Vexés par l’ouverture du score des Foxes, les hommes de Jürgen Klopp faisaient le siège des buts de Schmeichel mais se montraient maladroits dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, Liverpool se remettait sur les bons rails après une superbe inspiration de Mané, Salah se jouait de la défense des Foxes et ajustait de près Schmeichel (1-1, 52e). L’international égyptien ratait de peu le doublé en frappant juste au-dessus (59e). Ce n’était que partie remise pour l’international égyptien. Firmino au milieu du terrain alertait Milner qui d’une astucieuse déviation trouvait Salah qui trompait Schmeichel et inscrivait son 17e but en Premier League (2-1, 76e). Grâce à cette victoire étriquée, les Reds consolidaient leur quatrième place et mettaient la pression sur Manchester United.

Dans les autres matchs de l’après-midi, Watford se faisait surprendre par Swansea (1-2). Et pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Marco Silva qui ouvraient le score par Carrillo (1-0, 11e). Mais le club gallois tirait son épingle du jeu grâce à une égalisation signée Jordan Ayew (1-1, 86e) puis par Narsingh (1-2, 90e). Le technicien portugais Carvalhal signait ainsi son premier succès avec les Swans depuis son arrivée sur le banc. De son côté, Everton n’avait pas encore connu la défaite depuis la nomination d’Allardyce sur le banc. Bournemouth stoppait cette série positive en l’emportant (2-1) grâce à un doublé de Fraser (33e, 89e). Dans les deux autres matchs, Huddersfield ne pouvait se débarrasser de Burnley (0-0) tout comme Newcastle incapable de percer le coffre fort de Brighton (0-0).

Les résultats de l’après-midi

Chelsea 5 - 0 Stoke : Rudiger (3e), Drinkwater (9e), Pedro (23e), Willian (74e sp), Zappacosta (88e)

Watford 1 - 2 Swansea : Carrillo (11e) pour Watford ; Jordan Ayew (86e), Narsingh (90e)

Bournemouth 2 - 1 Everton : Fraser (33e, 89e) pour Bournemouth ; Gueye (57e) pour Everton

Newcastle 0 - 0 Brighton

Huddersfield 0 - 0 Burnley

Liverpool 2 - 1 Leicester : Salah (52e, 76e) pour Liverpool ; Vardy (3e)