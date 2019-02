Dans le cadre de la 25ème journée de Premier League, Manchester City accueillait Arsenal à l’Etihad Stadium. En perte de vitesse avec notamment une défaite face à Newcastle (2-1) mardi dernier, les Citizens devaient absolument l’emporter pour réduire la voilure sur Liverpool. Dans cette optique, Pep Guardiola alignait un 3-4-3 avec le trio Bernardo Silva, Aguero, Sterling en pointe. Côté Arsenal, Unai Emery optait également pour un 3-4-3 avec le trio Iwobi, Aubameyang, Lacazette en attaque. En cas de succès sur le champion d’Angleterre, les Gunners pouvaient revenir à hauteur de Chelsea au classement. Dès la première minute, Manchester City ouvrait le score. Suite à un ballon perdu d’Iwobi, Laporte côté gauche distillait un excellent centre pour Aguero dont la tête ajustait Leno (1-0, 1ère). Deux minutes plus tard, De Bruyne lançait l’attaquant argentin, mais ce dernier se faisait faucher par Mustafi dans la surface. Monsieur Atkinson ne bronchait pas (3e). Arsenal réalisait une entame catastrophique. Sur un corner frappé par Gundogan, le ballon revenait sur Sterling à l’entrée de la surface dont la frappe était bien boxée par Leno (6e).

Les Gunners laissaient passer l’orage et recollaient au score. Sur un corner tiré par Torreira, Monreal déviait le cuir pour Koscielny qui trompait Ederson de la tête (1-1, 11e). Sonné, City tentait de repartir à l’assaut des buts gardés par Leno. Aux abords de la surface, Walker centrait pour Bernardo Silva qui remisait pour Otamendi. La frappe du défenseur mancunien était bien captée par Leno (18e). Les débats s’équilibraient à la demi-heure de jeu, et les hommes d’Unai Emery contrecarraient bien les plans des Citizens. Bien lancé par Guendouzi dans la surface, Kolasinac décochait une belle frappe relâchée par Ederson (39e). Mais juste avant la pause, le champion d’Angleterre reprenaient les commandes des opérations. Gundogan décalait bien Sterling sur la gauche, dont le centre instantané trouvait Aguero qui poussait le cuir au fond des filets (2-1, 44e). Manchester City terminait fort le premier acte et Kevin de Bruyne inquiétait une dernière fois Leno, mais sa frappe croisée filait juste à côté (45+1).

Kun Aguero s’offre un triplé

Au retour des vestiaires, les Citizens se montraient encore incisifs. Sur la droite, Bernardo Silva décalait De Bruyne à l’entrée de la surface. Mais la frappe de l’international belge était bien captée par Leno (52e). City accélérait peu avant l’heure de jeu. Bernardo Silva à la baguette décalait Sterling qui lançait De Bruyne dans la surface, mais le Diable Rouge butait une nouvelle fois sur Leno (56e). Le champion d’Angleterre prenait le large sur un excellent travail de Sterling côté gauche. Le centre de l’international anglais était dévié par Leno, le cuir revenait sur Aguero qui du flanc poussait le ballon au fond des filets (3-1, 61e). Cinq minutes plus tard, la nouvelle recrue d’Arsenal Denis Suarez effectuait ses grands débuts en Premier League.

Au fond du trou, les hommes d’Unai Emery subissaient les assauts de City. Bernardo Silva enroulait bien son ballon mais n’inquiétait pas Leno (67e). Dans tous les bons coups ce soir, Kun Aguero manquait d’un rien le quadruplé. Sur un coup-franc de De Bruyne mal renvoyé par la défense, le buteur argentin réalisait un bel extérieur du pied et obligeait Leno à se détendre (76e). Le portier allemand devait une nouvelle fois s’employer sur une lourde frappe de David Silva (82e). Trop limité collectivement, le club londonien vivait une fin de match cauchemardesque. Grâce à ce succès, Manchester City revenait à deux longueurs de Liverpool qui affrontera West Ham lundi.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.