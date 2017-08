Quelques jours après sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions, Liverpool affrontait Arsenal à Anfield Road. Pour ce choc de Premier League, Jürgen Klopp alignait un 4-3-3 offensif avec le trio Salah, Firmino, Mané. Le technicien allemand se passait des services de son portier Mignolet remplacé par Karius. Côté Gunners, Arsène Wenger décidait de laisser Alexandre Lacazette et Olivier Giroud sur le banc. Alexis Sanchez démarrait pour la première fois de la saison une rencontre en Premier League. Dès les premières minutes, Liverpool prenait le contrôle des opérations. Sur un centre de Moreno, Emre Can croisait trop sa tête pour inquiéter Cech (5e). Les Gunners ne tardaient pas à réagir. Ramsey récupérait le cuir au milieu du terrain et alertait Alexis Sanchez. L’international chilien trouvait Welbeck dans la surface mais sa tentative passait au-dessus des buts gardés par Karius (7e). Les Gunners frôlaient la correctionnelle. Sur un débordement de Can sur la gauche, ce dernier centrait pour Salah dont la tentative de près était sauvée miraculeusement par Cech (10e).

Les Reds ne tardaient pas à matérialiser leur domination. Sur un centre distillé par Gomez, Firmino déviait le ballon de la tête pour l’ouverture du score (1-0, 16e). Les hommes de Jürgen Klopp manquaient de doubler la mise sur une ouverture de Firmino, Henderson se présentait seul devant Cech mais ratait le cadre (18e). Les Reds enchaînaient, sur une longue ouverture, Mohamed Salah prenait la défense de vitesse sur la droite avant de repiquer dans l’axe et frapper. La tentative de l’international égyptien était renvoyée par Cech (25e). Arsenal asphyxié, ne parvenait pas à s’approcher des buts gardés par Karius. Sur un centre d’Henderson mal renvoyé, Sadio Mané tentait la reprise de volée, ça passait à côté (32e). Ce n’était que partie remise pour l’attaquant sénégalais. Sur une contre-attaque, Firmino décalait Mané sur la gauche, qui déposait son adversaire et enchaînait par une frappe victorieuse (2-0, 41e).

Le trio Mané, Firmino, Salah insaisissable

Au retour des vestiaires, Arsenal affichait de meilleures intentions sans pour autant se montrer dangereux. Défensivement, les hommes d’Arsène Wenger éprouvaient les pires difficultés à exister. Sur un ballon récupéré par Mohamed Salah au milieu du terrain, l’attaquant égyptien filait vers le but et enroulait son ballon mais butait sur Cech (53e). L’ancien joueur de l’AS Roma ne manquait pas sa seconde opportunité. Ce dernier récupérait le cuir une nouvelle fois et filait seul vers le but avant de tromper Cech d’un plat du pied (3-0, 57e). Suite à ce troisième but, Arsène Wenger abattait ses dernières cartouches en faisant rentrer le duo Giroud-Lacazette.

Mais le festival offensif des Reds se poursuivait avec Salah qui lançait Mané. La fusée sénégalaise se présentait seule devant Cech mais voyait sa tentative freinée par le portier des Gunners (70e). Le calice jusqu’à la lie pour Arsenal. Sur une énième accélération de Mohamed Salah sur la gauche, la star égyptienne déposait un centre millimétré pour Sturridge qui poussait le cuir de la tête dans les buts gardés par Cech (4-0, 77e). Ce nouveau succès permettait à Liverpool de s’installer à la deuxième place du championnat. La descente aux enfers se poursuivait pour Arsenal désormais seizième de Premier League. Les Gunners survivront-ils à ce nouvel affront ?

Retrouvez le film du match sur notre live.

Classement Premier League ici.