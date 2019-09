Choc au sommet ce dimanche après-midi à Stamford Bridge, pour le compte de la 6e journée de Premier League. Après les matches européens de la semaine, Chelsea (10e, 8 points) accueillait le leader du championnat d’Angleterre, à savoir Liverpool, invaincu cette saison (5 victoires, 15 unités). Placés en milieu de tableau, les Blues voulaient faire forte impression devant leur public, tout en se rattrapant après leur revers contre le Valencia CF en Ligue des Champions (0-1). Mais en face, les Reds se présentaient en pleine confiance malgré un revers en C1 également face au Napoli (0-2). Car les visiteurs du jour restaient tout simplement sur cinq victoires en cinq matches de PL ! Pour créer l’exploit, Frank Lampard sortait un 4-2-3-1 avec la présence de Kanté dans l’entrejeu. Du côté du club de la Mersey, Jürgen Klopp sortait un 4-3-3 et pouvait compter sur son trio Salah-Firmino-Mané devant.

Avec envie et agressivité, les deux équipes nous offraient d’abord un long round d’observation, et les gardiens n’avaient dans un premier temps pas grand-chose à faire. Et il ne fallait qu’une seule cartouche aux Reds pour débloquer la situation. Sur un coup-franc très bien placé obtenu par Mané, Salah décalait le ballon pour Alexander-Arnold. Le latéral anglais envoyait alors un missile au fond des filets que Kepa ne pouvait repousser (14e, 0-1). Un début de rencontre compliqué donc pour les Blues, qui perdaient ensuite Emerson sur blessure, remplacé par Alonso (16e). Ça ne perturbait cependant pas les locaux qui réagissaient. Après une occasion d’Abraham (24e), Azpilicueta arrivait à égaliser à bout portant mais le but était refusé pour un hors-jeu précédent (27e). Cruel donc pour les hommes de Frank Lampard, qui encaissaient même un deuxième but... Robertson centrait vers Firmino qui devançait tout le monde pour marquer de la tête (30e, 0-2).

N’Golo Kanté décisif

La première période était donc un vrai cauchemar pour les Blues car Zouma devait lui aussi entrer en jeu pour remplacer Christensen, blessé également (42e). À la pause, Chelsea perdait donc 2-0 devant son public. Malheureusement, la mi-temps ne changeait rien pour les joueurs de Frank Lampard. Supérieurs, les Reds restaient sur leur lancée. Trouvé au second poteau, Firmino voyait Kepa le priver du doublé d’une belle manchette (47e). Important sur sa ligne, le portier espagnol sauvait une nouvelle fois les siens quelques minutes plus tard après un cafouillage (51e), mais un hors-jeu était signalé. Néanmoins, les Blues ne tremblaient pas et retrouvaient petit à petit des couleurs. Abraham et Kanté (59e) essayaient de relancer la partie mais le ballon ne finissait pas dans les cages d’Adrian. Mais sur la pelouse, les Reds levaient un peu trop le pied et reculaient de plus en plus, pour le plus grand bonheur des Blues. Plein axe, Kanté faisait un petit tour avant de se présenter à l’entrée de la surface pour frapper. Son tir puissant terminait dans la lucarne d’Adrian, complètement battu sur ce coup de génie du Français (71e, 1-2).

Avec ce but de l’espoir, les hommes de Frank Lampard s’installaient de plus en plus dans le camp des Reds pour aller chercher ce but si important. Le coach anglais lançait d’ailleurs Batshuayi à la place d’Abraham (76e). Dans la surface adverse, les locaux créaient alors le danger. Au deuxième poteau, Alonso butait sur un Adrian vigilant mais un hors-jeu stoppait finalement l’action (81e). Les assauts s’enchaînaient et Batshuayi, bien placé dans la surface, ne cadrait pas son coup de tête, qui frôlait le montant d’Adrian (88e). Mount connaissait le même sort quelques instants plus tard sur un centre d’Azpilicueta, puisque sa frappe du gauche passait largement au-dessus du but adverse (90e). Malgré une bonne fin de match, Chelsea n’arrivait pas à égaliser. Liverpool s’impose donc 2-1 et poursuit son sans-faute en Premier League. Chelsea, de son côté, descend au onzième rang.

Arsenal retrouve des couleurs en PL

De son côté, Arsenal (11e, 8 pts) avait rendez-vous avec Aston Villa (18e, 4 pts) à l’Emirates Stadium. Après avoir sorti un peu la tête de l’eau en milieu de semaine grâce à sa victoire en Allemagne face à l’Eintracht Francfort (3-0), les Gunners voulaient renouer avec la victoire en PL après deux nuls et un revers. La rencontre démarrait mal pour les locaux puisque MCGinn, très bien servi par El-Ghazi dans le dos de la défense, ajustait Leno du pied gauche pour ouvrir le score (20e, 0-1). Le premier acte était compliqué pour les Gunners qui perdaient ensuite Maitland-Niles, expulsé pour un deuxième avertissement (41e).

Mais au retour des vestiaires, Pépé égalisait sur penalty (59e). Avec le premier but de l’Ivoirien sous ses nouvelles couleurs, Arsenal retrouvait donc un peu d’espoir, mais ça ne durait que quelques secondes. Car sur un centre de Grealish, Wesley ouvrait bien son pied pour redonner l’avantage aux Villans (60e, 1-2). Mais grâce à Chambers (81e), Arsenal revenait encore une fois au score. Le temps passait et les deux équipes se dirigeaient alors vers un nul, mais Aubameyang offrait finalement la victoire aux Gunners d’un coup-franc direct (84e, 3-2) ! La formation d’Unai Emery grimpait alors à la quatrième place.

Les résultats de l’après-midi :

Chelsea 1-2 Liverpool : Kanté (71e) ; Alexander-Arnold (14e), Firmino (30e)

Arsenal 3-2 Aston Villa : Pépé (59e s.p), Chambers (81e), Aubameyang (84e) ; McGinn (20e), Wesley (60e)

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10