Dans le cadre de la 31ème journée de Premier League, Fulham recevait Liverpool à Craven Cottage. Une rencontre cruciale pour les deux équipes à bien des égards. Côté Cottagers, il fallait absolument l’emporter pour entretenir un mince espoir de maintien. Scott Parker alignait un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Jean-Michael Seri et André-Franck Zambo-Anguissa au milieu. Côté Reds, gagner cet après-midi permettait aux hommes de Jürgen Klopp de ravir la première place à Manchester City.

Pour y parvenir, le coach allemand optait pour son traditionnel 4-3-3 avec Firmino, Mané, Salah en pointe. Dans le premier quart d’heure, les Reds obtenaient la possession sans pour autant se procurer des occasions franches. Sur sa première opportunité, Liverpool ouvrait le score. A l’entrée de la surface, Mané alertait Firmino sur la gauche. L’attaquant brésilien s’infiltrait dans la surface et centrait pour Mané au six mètres qui ajustait Rico (0-1, 26e). Les Reds se procuraient une nouvelle occasion après la demi-heure de jeu. Robertson déboulait couloir gauche et décochait une lourde frappe bien repoussée par Rico (35e).

L’incroyable bourde de Van Dijk

Au retour des vestiaires, Fulham éprouvait les pires difficultés à exister. Liverpool prenait toujours le jeu à son compte. Robertson sur la gauche centrait fort devant le but pour Wijnaldum dont la tête passait au-dessus (50e). Les Reds poussaient pour inscrire le second but. Fabinho centrait pour Van Dijk dont la tête était repoussée par Rico (55e). Après l’heure de jeu, les Cottagers se montraient beaucoup plus mordants et bousculaient leur adversaire. Sur un ballon mal renvoyé par la défense des Reds, Zambo-Anguissa décochait une belle volée bien captée par Alisson (68e). Les hommes de Jürgen Klopp manquaient de peu le KO. Sur un corner frappé par Alexander-Arnold, Mané au premier poteau voyait sa tête toucher le haut de la transversale (73e).

Quelques secondes plus tard, Fulham recollait au score. Sur un ballon mal négocié par Milner, Van Dijk remisait pour Alisson qui se faisait devancer par Babel. L’attaquant néerlandais devançait le portier brésilien et poussait le cuir au fond des filets (1-1, 74e). Mais un autre tournant du match allait intervenir en faveur de Liverpool. Sur une frappe à priori anodine de Salah, Rico relâchait le ballon et retenait par le maillot Mané qui avait bien suivi. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty. James Milner transformait la sentence (1-2, 81e). Un soulagement pour les Reds qui se procurait une nouvelle opportunité. Sur un contre rondement mené, Mané décalait Salah qui perdait son duel face à Rico (86e). Au bout du suspense, Liverpool raflait la mise et s’emparait à nouveau de la place de leader de Premier League.