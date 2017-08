Alors que Manchester United a réalisé la passe de deux en balayant Swansea 4-0 ce week-end, Manchester City avait l’occasion ce lundi soir de rejoindre son rival avec la réception d’Everton à l’Etihad Stadium. Everton où évolue désormais un certain Wayne Rooney, un attaquant habitué à faire mal aux Citizens... Les deux équipes se présentaient chacune dans un schéma avec 3 défenseurs axiaux (Otamendi-Stones-Kompany pour City, Keane-Williams-Jagielka pour les Toffees), mais celui proposé par Pep Guardiola était nettement plus offensif que celui de Ronald Koeman.

Pour son premier match de la saison à domicile, Manchester City monopolisait le ballon d’entrée de jeu et c’est le défenseur Otamendi qui lâchait la première frappe. Côté Everton, le jeune Calvert-Lewin avait la lourde tâche de proposer une solution en profondeur en utilisant sa vitesse, avec Rooney en soutien. Sergio Agüero était lui facilement trouvé par ses partenaires mais n’effectuait pas les bons choix. Une frappe au-dessus (8e), un lob audacieux détourné par Jagielka (26e) suite à une nouvelle frappe d’Otamendi, une offrande de De Bruyne vendangée par un mauvais choix (33e) : rien n’allait dans le bon sens pour l’Argentin, qui délivrait cependant un amour de passe, de l’extérieur, pour David Silva dont la frappe heurtait le poteau droit de Pickford (34e). Ces premières alertes sérieuses ne décourageaient pas Everton, qui allait créer la sensation grâce à l’éternel Wayne Rooney. Sur un ballon bêtement perdu par Sané, le latéral droit Holgate glissait au remuant Calvert-Lewin dont le centre était repris en première intention par Rooney qui battait Ederson (1-0, 35e). Le 200e but de Rooney en Premier League !

Sterling répond à Rooney

Manchester City tombait de haut et se rendait la tâche encore plus difficile avec l’expulsion de Walker pour deux cartons jaunes récoltés en 2 minutes (42e puis 44e) ! Pep Guardiola rentrait aux vestiaires très furieux et en ressortait avec un changement, l’entrée de Sterling à la place de Gabriel Jesus, très discret. Après 15 minutes plutôt brouillonnes des deux côtés, Koeman prenait le risque d’enlever un défenseur,Williams, et le milieu Davies pour faire entrer deux de ses recrues estivales Klaasen et Sigurdsson. Guardiola répondait à son tour avec les entrées de Danilo puis de Bernardo Silva, l’ancien Monégasque, qui était vite en position de frappe, non cadrée (71e).

A 10 contre 11, Manchester City jetait toutes ses forces dans la bataille, de manière trop désordonnée pour troubler la rugueuse défense d’Everton. Sterling tirait au-dessus après une bonne combinaison (74e), Danilo mettait Pickford à l’ouvrage (76e) mais rien n’y faisait. De l’autre côté, le jeune Calvert-Lewin faisait parler ses jambes de feu pour laisser planer la menace en contre. La persévérance des Citizens finissait toutefois par payer, avec l’aide d’un mauvais dégagement de la tête du jeune Holgate, au cœur de la surface. Raheem Sterling fusillait Pickford d’une reprise du droit (1-1, 82e). Manchester City faisait le siège de la surface des Toffees malgré l’infériorité numérique. Qui ne l’était plus après l’expulsion du Français Morgan Schneiderlin pour un deuxième carton jaune. Le score ne bougeait plus. Premier accroc donc pour Pep Guardiola et ses hommes avec ce match nul à domicile. La défaite a certes été évitée et Everton est loin d’être équipe facile à jouer, mais pour gagner la Premier League, il faut savoir être intraitable à domicile.