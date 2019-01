Après le succès difficile de Liverpool hier contre Crystal Palace (4-3), Manchester City devait s’imposer sur la pelouse du dernier du championnat pour revenir à quatre points des Reds. Pep Guardiola alignait un 4-3-3 d’entrée, avec Aguëro titulaire devant à la place de Gabriel Jesus. De leurs côtés, les Terriers jouent leur survie en championnat, eux qui sont englués à la dernière place du classement depuis la 19e journée (11 points seulement), et une défaite contre les Red Devils (1-3). C’était ce dimanche leur premier match sans leur entraîneur David Wagner, parti lundi dernier du club, suite aux mauvais résultats du club. Mark Hudson, le coach des moins de 23 ans, a assuré l’intérim contre City. Il avait opté pour un 4-2-3-1, avec l’ex-Rennais Adama Diakhaby en pointe.

Les Citizens rentraient forts dans le match, avec Aguëro qui ne parvenait pas à bien ajuster sa reprise face à Lössl (3e). Dépassé en ce début de rencontre, Huddersfield ne réussissait que deux passes dans les six premières minutes de jeu. City était présent autour des buts des Terriers, avec Sterling qui se faisait faucher par Kongolo dans la surface (12e), mais l’arbitre Andre Marriner ne sifflait pas. C’est finalement Danilo qui faisait trembler le premier les filets du John Smith’s Stadium, sur un boulet de canon contré de la tête par Schindler (18e, 1-0), pour le 100e but de la saison de Manchester City, première équipe des cinq grands championnats européens à réaliser une telle performance cette année. Les locaux relevaient ensuite un peu la tête, mais c’est bien les Mancuniens qui insistaient pour enfoncer le clou, avec néanmoins beaucoup d’imprécisions à leur actif. Gündogan réalisait un joli numéro dans sa surface, mais sa reprise était contrée par le gardien d’Huddersfield (40e). L’Allemand ratait une nouvelle occasion juste avant la mi-temps (45+2e), et les équipes se quittaient sur ce score de 1 à 0 en faveur des visiteurs.

Manchester City tue le match au retour des vestiaires

Les protégés de Guardiola étaient bien plus insistants au retour des vestiaires, et Sterling faisait logiquement le break suite à un très bon centre de Sané (54e, 2-0), qui semblait cependant hors-jeu au départ de l’action. Dans la foulée Sané inscrivait le troisième but mancunien (56e, 3-0), grâce à une remise parfaite de la tête d’Aguëro. L’intensité de la rencontre baissait par la suite, City se contentant de ce résultat et Huddersfield ne parvenant pas à amorcer une réaction d’orgueil. Les entrées successives de David Silva (59e) et Bernardo Silva (72e) permettaient aux Skyblues de mieux conserver la balle et faire courir leurs adversaires du jour. Steve Mounié, entré en cours de jeu (59e), tentait bien sa chance de loin, mais sa frappe passait à quelques centimètres du poteau gauche d’Ederson (79e). L’ex-Montpelliérain voyait ensuite sa tête captée par le gardien citizen (82e), suite à un bon centre de Pritchard, lui aussi remplaçant au coup d’envoi. De l’autre côté du terrain, Lössl devait s’employer une dernière fois pour repousser une frappe de Bernardo Silva (86e).

La dernière cartouche sera pour les Terriers, mais Mounié dévissait sa frappe à seulement deux mètres des cages (90+4e). Grâce à ce succès, Manchester City compte désormais 57 points, à quatre longueurs de Liverpool, et démontre son incroyable forme offensive en 2019, où le club a déjà inscrit 24 buts en seulement 5 rencontres. Huddersfield s’enfonce un peu plus dans la crise et compte toujours 10 points de retard sur le premier non-relégable, Newcastle, à 15 journées de la fin du championnat.