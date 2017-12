Leader incontesté de Premier League, Manchester City se déplacait à Londres pour affronter Crystal Palace. En cas de succès, les Citizens pouvaient égaler le Bayern Munich au nombre de victoires consécutives (19) dans les cinq grands championnats européens. A cette occasion, Pep Guardiola alignait son habituel 4-3-3 avec le trio Sané, Jesus et Bernardo Silva en attaque. Côté Palace, Roy Hodgson optait pour un 4-4-2 avec le duo Benteke et Zaha en attaque. Dès les premières minutes, City mettait la pression sur les buts de Palace. Côté gauche, Danilo délivrait un excellent centre effleuré de la tête par un défenseur de Palace, le ballon revenait sur Bernardo Silva dont la frappe filait juste à côté (2e). Les hommes de Roy Hodgson manquaient d’ouvrir le score sur une mésentente entre Mangala et Ederson. Benteke à l’affût voyait sa tentative déviée in extremis par le défenseur central français (8e).

Les coéquipiers de Cabaye se montraient de plus en plus pressants. Sur un corner mal renvoyé, van Aanholt décochait une volée légèrement déviée qui obligeait Ederson à repousser en corner (13e). Gabriel Jesus devait quitter prématurément les siens sur blessure, remplacé par Sergio Aguero (23e). Ce dernier ne tardait pas à se mettre en évidence, en se faufilant dans la défense adverse. L’attaquant argentin décochait une frappe déviée qui manquait de surprendre Hennessey sauvé par son montant (27e). Les débats s’équilibraient à la demi-heure de jeu, les Eagles ne déméritaient pas dans le jeu face à une équipe de City peu inspirée. Manchester City se procurait une dernière opportunité juste avant la pause. Côté droit, De Bruyne centrait pour Aguero au point de penalty qui ne parvenait pas à redresser suffisamment sa frappe (45+1).

Ederson sauve City

Au retour des vestiaires, Manchester City prenait le contrôle des opérations. Après un bon enchaînement avec De Bruyne, Gündogan enroulait bien son ballon mais sa tentative passait juste à coté des buts gardés par Hennessey (56e). Voyant son équipe buter sur l’arrière garde des Eagles, Pep Guardiola lançait Sterling à la place de Gündogan. City se procurait une nouvelle occasion avec De Bruyne qui trouvait Bernardo Silva côté droit. Le centre de l’ancien monégasque était repris de la tête par Aguero, Hennessey pouvait capter tranquillement (60e). Le leader assiégeait la surface de Palace. Alerté sur la gauche, Leroy Sané butait sur un Hennessey héroïque (62e). Malgré de meilleures intentions, les Citizens ne parvenaient pas à percer le coffre fort des Eagles.

Ces derniers manquaient même de surprendre City, sur un centre de Zaha côté droit pour Townsend dans la surface qui manque totalement son intérieur du pied (76e). Les hommes de Guardiola accéléraient sur les côtés. Kyle Walker déposait son adversaire avant de centrer pour De Bruyne dont l’intérieur du pied était repoussé par un défenseur de Palace (80e). Alors qu’on se dirigeait vers un nul, Wilfried Zaha se faisait crocheter dans la surface par Sterling. L’arbitre désignait le point de penalty. Milivojevic voyait sa tentative repoussée par Ederson (90e). Malgré une domination nette, Manchester City ramenait un petit point de son déplacement à Londres et perdait également Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne blessés.