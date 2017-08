Après sa probante victoire quatre buts à zéro contre West Ham, le Manchester United de José Mourinho se déplaçait cette fois au Pays de Galles pour affronter Swansea. Bien entendu, Paul Pogba était titulaire tout comme les nouveaux arrivants Romelu Lukaku devant et Nemanja Matic au milieu de terrain. Côté Swans, Jordan Ayew, une vieille connaissance de la Ligue 1, débutait sur le terrain du Liberty Stadium cet après-midi. On espérait à nouveau beaucoup de buts sur les terrains anglais qui nous habituent au spectacle semaine après semaine. Et il faut dire que cela commençait bien. Sur un dégagement totalement raté de Paul Pogba, Jordan Ayew récupérait le cuir, provoquait sur le côté gauche, bénéficiant d’un contre favorable, puis manquait son centre qui venait s’écraser sur la barre transversale de De Gea (3e).

Lukaku répondait à cela en envoyant une frappe qui passait assez loin des buts gardés par Fabianski (4e). Mais les Red Devils allaient une nouvelle fois se procurer une occasion. Sur un coup franc botté par Juan Mata, Phil Jones, hors jeu au départ du ballon, reprenait le ballon de l’épaule, mais ce dernier venait à son tour frapper la barre transversale d’un Fabianski tout heureux (9e). Les Mancuniens mettaient ensuite le pied sur le ballon face à des locaux qui avaient beaucoup de mal à la construction si ce n’est envoyer des longs ballons dans le dos de Phil Jones et d’Eric Bailly à destination de Jordan Ayew ou de Tammy Abraham. Mais comme cela se sentait, c’est bien les visiteurs qui faisaient la différence avant la mi-temps. Sur un corner de Daley Blind, Pogba envoyait une belle tête qui ne franchissait pas la ligne. Mais heureusement, Eric Bailly était là pour propulser le ballon au fond des filets (0-1, 44e).

Manchester United déroule

Au retour sur le rectangle vert, il n’y avait apparemment qu’une seule équipe, les Swans semblaient être restés aux vestiaires. En effet, les hommes de José Mourinho mettaient le pied sur le ballon et enchaînaient les centres vers Romelu Lukaku sans succès. Pourtant il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce début de seconde période hormis une frappe de Rashford pas bien compliquée à capter pour le portier international polonais de Swansea (55e). De l’autre côté, Leroy Fer (57e) et Abraham (60e) ne parvenaient pas non plus à marquer et donc égaliser. Paul Pogba, sur coup franc, s’essayait aussi, mais sa tentative n’était pas cadrée (74e).

Mais une nouvelle fois, les Red Devils allaient trouver la faille. Sur un ballon porté par Anthony Martial, entré en jeu un peu plus tôt, Henrikh Mkhitaryan récupérait le cuir et le transmettait à Romelu Lukaku qui s’offrait son troisième but sous les couleurs de Manchester United (0-2, 79e). Mais ce n’était pas terminé. Le cuir était récupéré par Paul Pogba au milieu de terrain, l’international français se projetait et transmettait à Mkhitaryan qui lui remettait dans la profondeur. Le Français devant Fabianski piquait son ballon et offrait le troisième but à MU (0-3, 82e). Désormais, Pogba est à deux buts en Premier League quand Mkhitaryan a déjà offert quatre caviars en deux journées. Mais le score de la semaine passée (contre West Ham 4-0) allait être atteint. Paul Pogba lançait sur le côté Anthony Martial qui se jouait de son vis-à-vis avant de crucifier Fabianski d’une frappe enroulée rappelant les plus belles heures de Thierry Henry (0-4, 84e). Avec cette seconde victoire probante, les hommes de José Mourinho s’installe en tête de la Premier League.

