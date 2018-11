Pour l’ouverture de cette onzième journée de Premier League, Manchester United (8e) se déplaçait au Vitality Stadium pour y affronter Bournemouth, actuellement 6e. Sans ses Belges Marouane Fellaini et Romelu Lukaku, José Mourinho décidait d’aligner un 4-3-3, avec Paul Pogba dans l’entre-jeu, Anthony Martial (en feu en ce moment avec 4 buts lors de ses 3 derniers matchs de championnat) et Alexis Sanchez en attaque. Chez les Cherries, Eddie Howe optait pour un 4-4-2 avec Asmir Begovic dans les buts, Nathan Aké en défense centrale et Callum Wilson en pointe. Le Français Lys Mousset était sur le banc. À l’entame du match, les Red Devils avaient un peu de mal à rentrer dans le match et, après quatre minutes de jeu à peine, ils se faisaient presque surprendre par Ryan Fraser qui, bien servi par Wilson et profitant de l’erreur de Chris Smalling, loupait son face à face avec David De Gea. Ce dernier était attentif sur une petite déviation de Wilson, et voyait dans la foulée la tentative de Stanislas être déviée par un défenseur (10e).

Le corner qui suivait était fatal aux visiteurs : laissé seul, Wilson réceptionnait un centre de Stanislas pour ajuster le portier adverse (1-0, 11e). L’attaquant anglais inscrivait là son sixième but de la saison en Premier League et avec ses 4 passes décisives, il devenait le joueur le plus décisif en championnat cette année. Les Mancuniens n’y étaient pas en ce début de rencontre et subissaient l’agressivité des locaux, qui mettaient plus d’intensité. La défense de United, apathique, laissait passer un centre-tir d’Adam Smith, qui passait à quelques centimètres du poteau de De Gea (19e). Meilleurs dans les duels, les Cherries s’illustraient encore par Stanislas, mais sa frappe était bien captée par le gardien espagnol (23e). Sur son côté gauche, Fraser se démenait et amenait le danger (25e, 28e). Au fond de son siège, le Special One ne pouvait que constater la piètre demi-heure réalisée par ses ouailles. Ces derniers essayaient tout de même de réagir par l’intermédiaire de Fred qui voyait sa tentative contrée par Aké (33e). Deux minutes plus tard, l’inévitable Martial reprenait un centre de Sanchez et égalisait contre le cours du jeu (1-1, 35e). Son cinquième but sur ses quatre dernières sorties en championnat.

1-0 Cherries Callum Wilson with 6 goals and 4 assists, has contributed to more Premier League goals than anybody else this season. BT Sport 1 HD pic.twitter.com/fy8lCEGvII — Football on BT Sport (@btsportfootball) 3 novembre 2018

Coaching gagnant de José Mourinho

Cette égalisation semblait rebooster les joueurs de Manchester qui gagnaient de plus en plus de duels. Juan Mata tentait sa chance à son tour, tentative qui n’était pas cadrée (39e). Cependant, Fraser était toujours actif et sollicitait encore De Gea (42e). United, en manque d’idée en première période, s’en sortait bien et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur ce score d’un but partout. De retour sur le terrain, Manchester se faisait à nouveau rapidement peur, De Gea stoppant la belle Madjer de Brooks (50e). Les débats étaient tout de même plus équilibrés. Bien lancé par , Martial se présentait face à Begovic qui sortait bien (54e). Le gardien bosnien gagnait un nouveau un contre un face à Luke Shaw qui se présentait seul (55e). Pour donnait un second souffle à son équipe, Mourinho décidait de lancer Marcus Rashford et Ander Herrera en lieu et place de Juan Mata et Fred (56e). Le match commençait petit à petit à tourner en faveur des visiteurs, toujours plus présent physiquement. Sanchez s’illustrait à l’heure de jeu par une tête, bien détournée par Begovic (60e). Dans la continuité, le nouvel entrant Herrera tirait à côté des buts des Cherries (61e).

À la 64e, le coup franc d’Ashley Young venait s’écraser sur la barre. Rashford était à la reprise, mais Aké bloquait le ballon sur sa ligne. Derrière, Pogba ne pouvait trouver la faille, un défenseur adverse étant encore sur la trajectoire. Une triple occasion qui donnait l’ascendant à Manchester : Herrera s’essayait à nouveau à la frappe, qui frôlait le poteau (66e). Bournemouth réagissait, mais De Gea restait vigilant sur la frappe de Brooks (69e). Les Red Devils avaient pris le dessus sur les Cherries, faisant reculer leurs adversaires. Aké, pas réellement serein aujourd’hui, manquait son dégagement sur un centre d’Herrera, sans danger pour son gardien (80e). Bournemouth n’abdiquait pourtant pas : le tir puissant de Brooks était repoussé par De Gea (81e). A la 89e minute, Jesse Lingard (entré à la place de Sanchez à la 78e) butait lui aussi sur Begovic. Le coaching de Mourinho s’avérait gagnant : Rashford héritait d’un centre Pogba et n’avait plus qu’à pousser dans le but (1-2, 90e+2). Score final, 2 buts à 1. Manchester a su renverser la vapeur et revient à hauteur de Bournemouth au classement, avec 20 points pour chaque équipe. Prochaine sortie pour eux, dès mercredi en Ligue des Champions, contre la Juventus (21h, à suivre en direct sur notre site).