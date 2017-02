Après le succès poussif d’Arsenal face à Hull City plus tôt dans la journée, la 25e journée de Premier League se poursuivait sur les terrains anglais cet après-midi avec notamment le déplacement de Watford sur la pelouse de Manchester United. Sur le pré, José Mourinho décidait de faire confiance à Anthony Martial, en manque de temps de jeu depuis le début de saison. Le Français était aligné sur l’aile gauche de l’attaque mancunienne, aux côtés de Mkhitaryan, Mata et Zlatan Ibrahimovic, seul en pointe. Dans l’entrejeu, Paul Pogba était associé à Herrera, tandis que la charnière Smalling-Bailly était chargée de protéger De Gea.

D’entrée, les Red Devils mettaient le pied sur le ballon et lançaient leur première offensive sur les buts de Gomes. Mais ce sont les Hornets qui se procuraient la première grosse occasion de la partie par l’intermédiaire de José Holebas qui voyait sa lourde frappe du gauche frôler le montant de De Gea (18e). Dans la foulée, Paul Pogba décochait une frappe lointaine qui obligeait le portier des Hornets à se déployer (20e). Le début du show Gomes. Si la reprise de volée de Zlatan Ibrahimovic sur un service parfait de Pogba ne trouvait pas le cadre (26e), le gardien brésilien était une nouvelle fois à la parade sur la tentative lointaine du milieu de terrain français (28e). Les Mancuniens poussaient pour ouvrir la marque, mais tour à tour, Herrera et Mkhitaryan manquaient de précision dans le dernier geste (29e, 30e).

Martial passeur puis buteur

Quelques secondes plus tard, Mata adressait un très bon centre pour Ibrahimovic qui reprenait le cuir de la tête mais Gomes réalisait un superbe arrêt réflexe (31e). Mais à force de pousser, Manchester United allait enfin trouver la faille. Très en jambes dans son couloir gauche, Martial provoquait et éliminait son vis-à-vis avant de centrer fort à ras de terre pour Mata qui finissait de près d’un plat du pied (1-0, 32e). Le 6e but de la saison en championnat pour l’Espagnol, déjà buteur face à Leicester le week-end dernier (3-0). Les hommes de José Mourinho, un cran au-dessus de leur adversaire du jour, menaient logiquement au score à la pause. Au retour des vestiaires, Watford revenait sur le pré avec de meilleures intentions. Sur coup franc, Mauro Zarate enroulait superbement sa frappe, mais De Gea se déployait parfaitement (53e).

Les Red Devils reprenaient progressivement le contrôle de la rencontre, et Martial en profitait pour tirer une nouvelle fois son épingle du jeu. Passeur décisif pour Mata dans le premier acte, l’international tricolore enfilait le costume buteur en trompant Gomes d’une frappe croisée à ras de terre après avoir fixé la défense des Hornets (2-0, 60e). Le 3e but de la saison en championnat pour le Français, qui envoyait un message fort à son entraîneur avec cette belle prestation. Piqués dans leur orgueil, les visiteurs tentaient de revenir au score mais la précision n’était pas au rendez-vous pour Janmaat (74e, 77e). Désireux d’inscrire son nom au tableau d’affichage, Ibrahimovic tentait à plusieurs reprises de faire trembler les filets, en vain. Le score en restait là. Les Red Devils s’imposent devant leurs supporters face à Watford et reviennent à 2 longueurs du podium. Avec cette victoire, Manchester United devient la premier club de l’histoire à atteindre les 2 000 points obtenus en Premier League.

Southampton en démonstration, West Ham et West Brom dos à dos

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Everton et Lukaku n’ont pas su faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Middlesbrough (0-0). De même pour West Ham et West Brom qui se sont quittés sur un score de parité suite à des réalisations signées Feghouli-Lanzini d’un côté et Chadli-Evans de l’autre (2-2). À noter également le succès de Stoke City face à Crystal Palace grâce à un but de Joe Allen (1-0), et la large victoire de Southampton contre Sunderland suite notamment à un doublé de la recrue hivernale Manolo Gabbiadini (4-0).

Les résultats de l’après-midi :

Middlesbrough 0 - 0 Everton

Stoke City 1 - 0 Crystal Palace ; Allen (67e).

Sunderland 0 - 4 Southampton ; Gabbiadini (30e, 45e+1), Denayer (88e, csc), Long (90e+2).

West Ham 2 - 2 West Brom ; Feghouli (63e), Lanzini (87e) pour les Hammers ; Chadli (6e), Evans (90e+4) pour West Brom.