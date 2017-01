Après le match totalement fou entre Liverpool et Swansea (2-3), la 22e journée de Premier League se poursuivait sur les pelouses anglaises ce samedi après-midi avec notamment le déplacement de Manchester United sur la pelouse de Stoke City. Invaincus depuis 16 rencontres toutes compétitions confondues, les Red Devils avaient l’occasion de se rapprocher du podium en cas de succès au bet365 Stadium. Sur le pré, José Mourinho pouvait compter sur sa charnière Smalling-Jones, son trio Fellaini-Herrera-Pogba dans l’entrejeu, ainsi que sur Zlatan Ibrahimovic, aux côtés de Mata et Mkhitaryan sur le front de l’attaque. Côté Potter, Shaqiri, Arnautovic ou encore l’inusable Peter Crouch étaient chargés de mettre à mal la défense mancunienne.

Le début de cette partie était relativement équilibré. Les Mancuniens avaient le contrôle du ballon, et Stoke se projetait rapidement vers l’avant en contre-attaque. Et justement, c’est au terme de l’une d’entre elles que les locaux allaient ouvrir la marque. Bien servi par Arnautovic côté gauche, Pieters s’introduisait dans la surface et centrait fort devant le but. Le malheureux Mata déviait le cuir et trompait De Gea qui ne pouvait rien faire (1-0, 19e). Les Red Devils tentaient immédiatement de réagir, mais manquaient cruellement de précision dans le dernier geste, à l’image de l’énorme raté de... Mata, pourtant seul devant le but vide après une offrande d’Ibrahimovic (31e).

Rooney devient le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United !

Et lorsque les tentatives des Mancuniens étaient cadrées, Lee Grant, le portier de Stoke, se montrait impérial, à l’image de son arrêt réflexe sur une reprise puissante de Pogba (41e). Les hommes de José Mourinho étaient menés à la pause et pouvaient regretter les nombreuses occasions gâchées. Au retour des vestiaires, la partie reprenait comme elle s’était terminée lors du premier acte. Les Red Devils avaient nettement la possession du cuir, et multipliaient les attaques pour recoller au score. Mais face à un bloc adverse compact, parfaitement regroupé, les visiteurs avaient le plus grand mal à se montrer véritablement dangereux.

De son côté, Stoke profitait de chaque perte de balle adverse pour se projeter vers l’avant, et Crouch, d’une magnifique reprise de volée (52e), puis Shaqiri d’une frappe lointaine (67e), n’étaient pas loin de creuser l’écart. Bel et bien décidés à égaliser, les hommes de José Mourinho jetaient leurs dernières armes dans la bataille. Mais là encore, la réussite n’était pas au rendez-vous puisque le plat du pied puissant de Rashford frôlait la lucarne (76e), tandis que la frappe lointaine de Pogba passait de peu à côté (77e). Quelques minutes plus tard, Lingard tentait sa chance à l’entrée de la surface, mais voyait sa frappe flottante s’écraser sur la barre (87e). Mais alors que tout semblait fini, Rooney, récemment entré en jeu, offrait le match nul à Man United grâce à une frappe sublime sur coup franc (1-1, 90e +4). Le 250e but de l’attaquant anglais sous les couleurs de Manchester United. Il devient donc le meilleur buteur de l’histoire de Red Devils.

Le FABULEUX 250e but de la légende Wayne Rooney : un coup franc magistral pour un record historique ! #ManUtd #STKMUN #MUFC pic.twitter.com/hieoWXwhba — SFR Sport (@SFR_Sport) 21 janvier 2017

West Ham et Everton s’imposent

Le score en restait là. Les Mancuniens décrochent le nul face à Stoke City mais réalisent tout de même une mauvaise opération. Dans les autres rencontres de l’après-midi, West Ham, toujours sans Dimitri Payet, s’est imposé sur la pelouse de Middlesbrough grâce notamment à un doublé de Carroll (1-3). De son côté, West Brom a su prendre le meilleur sur Sunderland à domicile suite à des réalisations signées Fletcher et Brunt (2-0). Succès également pour Everton à Crystal Palace grâce à un but de Coleman en fin de rencontre (0-1). À noter également le match nul entre Bournemouth et Watford (2-2).

Les résultats de l’après-midi :

Bournemouth 2 - 2 Watford, King (48e), Afobe (82e) pour Bournemouth ; Kabasele (24e), Deeney (64e) pour Watford.

Crystal Palace 0 - 1 Everton, Coleman (87e).

Middlesbrough 1 - 3 West Ham, Stuani (26e) pour Boro ; Carroll (9e, 43e), Calleri (90e+5) pour les Hammers.

West Brom 2 - 0 Sunderland, Fletcher (30e), Brunt (37e).

