Si la saison est encore longue, les chances de Manchester United de rattraper le leader de Manchester City sont minces. Mais voilà que Chelsea a doublé les Red Devils cet après-midi grâce à leur victoire contre Stoke. Pour reprendre sa place de dauphin, MU se devait de battre le 14e, Southampton. Pour s’y faire, José Mourinho a du bricoler un onze sans Eric Bailly, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Chris Smalling et Antonio Valencia, tous blessés. Prennent donc place Luke Shaw, Phil Jones ou encore Jessie Lingard. Romelu Lukaku reste titulaire en pointe de l’attaque, Ibrahimovic sur le banc, tout comme Anthony Martial.

La première occasion est à l’oeuvre du buteur belge, dont le coup de tête sur ce caviar de centre de Mata frôle la barre transversale de McCarthy (4e). Réaction immédiate des Saints mais la frappe écrasée de Ward-Prowse est sortie du bout des gants par De Gea (8e). Il s’en fallait de peu des deux côtés. Puis, le rythme de la partie retombe après que Romelu Lukaku sorte sur civière des suites d’un coup reçu à la tête par Wesley Hoedt. Une assistance respiratoire est même requise. Il est remplacé par Marcus Rashford (13e). Côté visiteurs, Shane Long, le buteur irlandais de Southampton, se montre très remuant. Mais c’est Hoedt qui inquiète une seconde fois De Gea, d’une tête à rebond sur corner (22e). Réaction de MU dans la foulée mais la frappe de Mata après un cafouillage de Rashford est stoppée par McCarthy (25e). Rashford encore rate le cuir d’un cheveu sur un énième centre de Young (29e). En fin de première mi-temps, c’est Sofiane Boufal qui tente d’impulser des contres, sans inquiétude pour la défense mancunienne. La mi-temps arrive sur un score de 0-0 et un match plutôt âpre de Manchester United.

Grosse baisse de régime physique après la pause

En début de seconde période, les Saints monopolisent le ballon et font le siège des buts de De Gea. Le portier espagnol sauve son équipe d’un arrêt réflexe du pied face à un tir de Shane Long (50e), oublié au point de penalty. L’entrée d’Anthony Martial coïncide avec un léger réveil de l’équipe de MU, en panne d’inspiration jusque-là. Le Français obtient un coup-franc que Young envoie juste à côté (66e). Mais l’adversaire parvient à se montrer toujours dangereux par Tadic (70e, 75e). Martial tente bien plusieurs slaloms dans la défense mais la défense des hommes de Mauricio Pellegrino défendent parfaitement. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : Pogba pousse au fond des filets un ballon cadré au départ. But refusé pour hors-jeu (81e). Les dix dernières minutes sont les moins sereines des hommes de Mourinho de la partie. Les joueurs abusent de longs ballons vers Rashford ou Mata, quand les Saints construisent leurs attaques.

Score final : 0-0. Manchester United enchaine un quatrième match de suite sans victoire, toutes compétitions confondues. Les Red Devils sont 3e de Premier League, 1 point derrière Chelsea, 14 derrière Manchester City. Les signes sont inquiétants : un Mkhitaryan méconnaissable, un Pogba nerveux, un Rashford maladroit. Seul Juan Matan et Anthony Martial apportèrent offensivement.

