La course au titre n’est pas encore achevée entre Manchester City et Liverpool. En moins bonne posture que les Citizens, les Reds pourront peut-être se consoler en voyant l’un des leurs décrocher le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Car c’est Virgil van Dijk qui a reçu ce titre, par l’intermédiaire du syndicat des joueurs professionnels (PFA). Le défenseur central âgé de 27 ans se voit récompensé de son excellente saison, évidemment, et de son rôle de leader au sein de la meilleure défense d’Angleterre.

Recruté pour plus de 80 M€ en janvier 2018 par Liverpool à Southampton, le colosse d’1m93 s’est imposé comme le meilleur défenseur central du Royaume. Il n’est pas seulement un monstre dans le domaine aérien (il gagne 77 % des duels de la tête), il respire la sérénité, commet peu de fautes (seulement 4 cartons jaunes toutes compétitions confondues cette saison !) et relance très proprement. Sa régularité est également mise en avant pour expliquer l’obtention de ce titre honorifique. Un titre qu’il chipe à Raheem Sterling, l’autre grand favori, qui a reçu le trophée de meilleur jeune.

Une malédiction à Manchester City ?

L’international anglais de Manchester City semble avoir atteint sa plénitude cette saison, et est décisif toutes les 90 minutes en moyenne. À 24 ans, il a été le moteur offensif des Citizens, en compagnie de Bernardo Silva et Sergio Agüero, eux aussi nommés pour le titre de meilleur joueur. Justement, la forte présence de Citizens dans la liste des nommés a peut-être joué en défaveur de Sterling… C’est la deuxième année consécutive qu’un joueur de Liverpool domine un Mancunien puisque la saison passée, Mohamed Salah avait été élu au détriment de Kevin de Bruyne, ce qui avait agacé Pep Guardiola.

Manchester City pourrait donc être sacré champion sans disposer du meilleur joueur de la saison selon la PFA pour la deuxième année consécutive. Ou alors s’agit-il d’une malédiction avec ce titre individuel, qui échappe au club mancunien depuis sa création en 1973 ! Van Dijk devient, lui, le 4e Néerlandais à obtenir ce trophée, après Bergkamp, van Nistelrooy et van Persie.