Une victoire pour prendre la tête de la Premier League. Voilà la mission qui attendait Jürgen Klopp et ses hommes contre Manchester United. Après le succès dans la semaine à Anfield contre Naples (1-0) et donc une qualification pour les huitièmes de finale, les Reds voulaient enchaîner une cinquième victoire toutes compétitions confondues. En face, Manchester United voulait se relancer après son revers sur la pelouse de Valence dans la semaine (1-2) et revenir à cinq points d’Arsenal, défait ce dimanche sur la pelouse de Southampton (3-2). Pour ce choc, Jürgen Klopp alignait Lovren et Van Dijk en défense centrale, tandis que Clyne remplaçait Alexander-Arnold dans le couloir droit pour la première fois de la saison. Au milieu, l’ancien Monégasque Fabinho était titularisé avec Keita et Wijnaldum, tandis que les habituels offensifs des Reds étaient bien alignés. En face, José Mourinho laissait Martial et Pogba sur le banc, alignant un 3-5-2 avec Young et Dalot dans les couloirs. Lukaku était aligné en pointe aux côtés de Rashford et Lingard. 183 noter que Smalling, qui a récemment prolongé son contrat, était remplacé au dernier moment par Eric Bailly. Et le début de match annonçait immédiatement la couleur. Après une première offensive de Liverpool, Manchester United pensait ouvrir le score. Sur un coup-franc enroulé par Young, Lukaku déviait le ballon et trompait Alisson, mais le Belge était logiquement signalé en position de hors-jeu (3e).

Les Reds répondaient et Firmino armait une frappe du gauche que De Gea repoussait difficilement (7e). Liverpool accélérait et Fabinho déclenchait une frappe à l’entrée de la surface qui frôlait le montant du portier espagnol (9e), avant que Roberto Firmino ne voit sa frappe passer au-dessus (14e). Le match se rééquilibrait et Manchester United commençait à sortir. Mais Liverpool ouvrait finalement le score par l’intermédiaire de Mané. Parfaitement servi par Fabinho, au-dessus de la défense, le Sénégalais contrôlait de la poitrine et enchaînait d’une volée du gauche sur laquelle De Gea ne pouvait rien (1-0, 24e). Les Reds ne s’arrêtaient pas là et après un cafouillage dans la surface, Lovren reprenait mais manquait le cadre (28e). Mais un coup du sort allait mettre Liverpool dans le dur. Sur un centre anodin de Lukaku, Alisson se manquait totalement et Lingard suivait bien (1-1, 33e). Les Reds tentaient de reprendre leur marche en avant mais la frappe de Mané était trop timide pour inquiéter De Gea (37e), ce à quoi répondait Ander Herrera d’une frappe facilement captée par Alisson (42e). Après une grosse première demi-heure, les deux équipes étaient moins éclatantes et rentraient aux vestiaires dos à dos (1-1).

Coaching payant pour Jürgen Klopp

Après la pause, Marouane Fellaini remplaçait Diogo Dalot pour les Red Devils (46e). Les Reds repartaient de l’avant mais Salah ne parvenait pas à déclencher une frappe assez rapidement (48e). Et dans la foulée, Roberto Firmino se jouait de plusieurs joueurs avant de frapper du pointu mais De Gea était vigilant pour préserver sa cage. Naby Keita suivait mais la défense intervenait pour sortir le ballon en corner (52e). Liverpool continuait d’avoir la mainmise sur la partie, sans parvenir à trouver la faille dans une défense de Manchester United bien en place, à l’image de deux frappes lointaines de Clyne (56e) et Lovren (58e). Salah tentait ensuite de trouver Lovren au second poteau, mais la défense mancunienne repoussait en corner (61e). Dans la foulée, Van Dijk reprenait un centre de Mané mais Fellaini contrait bien (63e). Manchester United sortait ensuite et Young tentait d’alerter ses coéquipiers dans la surface, mais Robertson sauvait les siens (64e). Dans la foulée, Firmino intervenait devant Rashford (65e). Wijnaldum tentait de répliquer, sans danger pour David De Gea (68e). Jürgen Klopp tentait de faire bouger les choses en faisant rentrer Shaqiri à la place de Naby Keita (69e). Fabinho déclenchait une frappe lointaine trop axiale pour déranger le portier de Manchester United (70e).

Et à force d’attaquer, Liverpool trouvait enfin la faille. Après un festival de Mané dans la surface, le Sénégalais centrait en retrait pour Salah, incapable de reprendre. Shaqiri suivait et propulsait le ballon au fond des filets du droit (2-1, 72e). Manchester United tentait de riposter mais Lingard voyait sa frappe s’envoler dans le ciel d’Anfield (74e). Les espaces se faisaient de plus en plus nombreux dans le camp de Manchester United, mais Mané jouait mal le coup (77e). José Mourinho choisissait de faire rentrer Martial à la place de Herrera pour tenter d’égaliser (78e). Et finalement, Liverpool tuait le suspense ! Firmino et Salah combinaient, l’Egyptien décalait Shaqiri et le Suisse armait une frappe du gauche qui, déviée par Bailly, trompait une troisième fois David de Gea (3-1, 80e). Manchester United était ko et Fellaini tentait une frappe impossible qui passait largement à côté (83e). José Mourinho sortait Lingard et Mata rentrait, tandis que Henderson prenait la place de Mané (84e). Le milieu anglais se distinguait, mais sa frappe passait à côté (88e), alors que Mata était contré par Fellaini (90e). Firmino allumait une dernière mèche mais ne trouvait pas le cadre (90e+1). Le score restait finalement à 3-1. Avec ce succès, Liverpool reprend la tête du championnat devant Manchester City. De son côté, Manchester United reste bloqué à la 6e place, à 8 points d’Arsenal, 5e.

