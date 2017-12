« 300 millions de livres (environ 338 millions d’euros, NDLR) dépensés depuis mon arrivée ? Ce n’est pas assez, ce n’est pas assez. [...] Manchester City achète des latéraux au prix d’attaquants ! ». Les propos de José Mourinho mardi dernier ont énormément fait parler outre-Manche. Premièrement, parce qu’ils ont été interprétés comme un message du Portugais à sa direction pour que cette dernière mette la main à la poche en janvier, puis, parce que les Red Devils restent parmi les équipes les plus dépensières de ces dernières années.

Et le Portugais avait visiblement de nouvelles choses à dire en conférence de presse hier, puisqu’il en a remis une couche, dans des propos rapportés par RMC Sport : « si vous appartenez à l’un de ces clubs où il n’y a pas de limite, vous achetez ce que vous voulez et il n’y pas de limite, pas de fair-play financier, il n’y a rien. Ce que le Paris Saint-Germain a fait cet été avec Neymar et Mbappé, ils ont probablement deux des quatre meilleurs attaquants du monde, a poursuivi Mourinho. Deux en même temps. Et après des joueurs comme Di Maria, Draxler, Pastore, Lucas Moura qui sont des seconds choix. Donc l’argent fait la différence, mais je vous demande de ne pas mal interpréter mes mots contre mon club ou dire que mon club ne me soutient pas ».

L’exemple City une nouvelle fois évoqué

« Sans enlever aucun mérite à Manchester City, à Pep et à son staff, évidemment qu’ils méritent beaucoup de crédit pour ce qu’ils sont en train de faire, mais Pep est arrivé et avait le gardien de l’Angleterre, a ensuite rappelé l’entraîneur de MU. Il ne l’aimait pas donc il a acheté le gardien de Barcelone. Il avait Zabaleta et Kolarov, deux très bons joueurs mais qui ont plus de 30 ans, il a voulu les remplacer. Il ne l’a pas fait avec deux mais avec trois joueurs. Un de Tottenham (Walker), un de Monaco (Mendy) et un du Real Madrid (Danilo), par exemple. Pouvons-nous acheter six ou sept joueurs en même temps ? Non. Donc c’est difficile », a ajouté le Special One.

Voilà qui est clair. S’il faut tout de même rappeler à José Mourinho que son club a récemment déboursé 85 millions d’euros pour s’offrir Romelu Lukaku ou encore 42 millions d’euros pour un Henrikh Mkhitaryan qui n’est déjà plus dans ses plans, le Portugais semble donc déterminé à tenir son discours de David contre Goliath. Une façon de justifier le fait qu’il pointe déjà à 15 points de la formation dirigée par Pep Guardiola en championnat ?