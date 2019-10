9-0. Sur la pelouse de Southampton en ouverture de la 10e journée de championnat outre-Manche, les Foxes ont réalisé une performance historique. Jamie Vardy et ses coéquipiers ont ainsi signé la plus grosse victoire à l’extérieur de l’histoire de la Premier League. Il faut dire que la dynamique des deux équipes était totalement opposée, avec une équipe de Leicester en forme et des Saints installés dans le bas de tableau, mais personne ne s’attendait à un tel résultat...

Si le match a rapidement fait la une de tous les médias en ligne britanniques, on attendait surtout la réaction des principaux acteurs de ce match. Après la rencontre, le coach de l’équipe humiliée a ainsi pris la parole : « la prestation de l’équipe était un désastre aujourd’hui, je dois demander pardon et j’assume à 100% la responsabilité de ce résultat. Je n’ai jamais vu une équipe se comporter d’une telle façon, il n’y avait aucune envie de se battre pour quoi que ce soit ».

Un triste constat

« C’était horrible de voir ça et tous ceux qui sont restés pour regarder le match sont de vrais fans de cette équipe. Leicester était meilleur que nous dans tous les compartiments du jeu. Je suis quelqu’un de fier mais la façon dont on a joué aujourd’hui n’est pas la façon dont je veux voir mon équipe jouer. On doit relever la tête et ça sera mon boulot dans les prochains jours », a-t-il ajouté, l’air abattu.

« On doit jouer jusqu’à la fin et je peux comprendre pourquoi les fans sont partis avant la fin. On doit tout faire pour laisser ça derrière nous. Il n’y a rien dont je veux parler devant la caméra, on garde ça pour le vestiaire », a conclu l’ancien international autrichien. Et le calendrier est loin d’être clément avec les Saints,d dix-huitièmes au classement, puisque lors de leur prochain match, ils affronteront... Manchester City... Pas forcément le rival idéal pour se remettre d’une humiliation...