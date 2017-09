Recruté à prix d’or par le Bayern Munich il y a un an, Renato Sanches ne s’est jamais imposé en Bavière (6 titularisations en Bundesliga). En difficulté, le jeune international portugais a décidé de mettre les voiles pour tenter de se relancer. Mais à la surprise générale, l’ancien Benfiquista a choisi Swansea pour retrouver des couleurs. Un choix peut-être en partie dicté par la présence sur le banc des Swans de Paul Clement, l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern.

Lancé dans le grand bain de la Premier League ce dimanche face à Newcastle, Sanches n’a pas franchement débuté son opération reconquête de la meilleure des manières. Outre la défaite des siens (0-1), le Lusitanien s’est, malheureusement pour lui, distingué en perdant un total de 23 ballons (en 68 minutes de jeu). Une première compliquée qui n’a pas inquiété Paul Clement pour autant. « Quand vous jouez votre premier match pour un club, vous voulez toujours faire du mieux possible. Et ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c’est que l’émotion affecte votre jeu. Il a fait des choix qui ont été bons, et d’autres qui l’ont été un peu moins. Pour moi, c’est normal pour un début. C’est un très bon joueur et sera meilleur au fil du temps. »

Renato Sanches pas en confiance

Un optimisme partagé par l’ancien joueur de Liverpool devenu consultant pour Skysports, Jamie Redknapp. La raison ? Au Pays de Galles, Renato Sanches ne pourra que retrouver une confiance perdue en Allemagne. « Je l’ai considéré comme la recrue du mercato et je continue à le penser. Le plus gros du travail pour Paul Clement sera de redonner confiance à ce garçon. Vous pouvez voir que sa confiance a été démolie quand il était au Bayern Munich. C’était l’un des meilleurs jeunes du monde il y a quelque temps. Aujourd’hui, sa confiance est au plus bas ».

Une analyse partagée par l’ancien coach de Crystal Palace Alan Pardew. D’ailleurs ce dernier estime que Paul Clement n’a pas assez jaugé l’état psychologique de sa recrue avant de coucher son onze de départ sur la feuille de match. « L’une des erreurs que Clement a commise, c’est qu’il n’a pas anticipé la performance de Renato Sanches parce qu’il était vraiment hors de forme. Je pense qu’il se dira qu’il aurait dû le laisser sur le banc. Je ne doute pas du fait que ce soit un joueur fantastique, mais parfois un entraîneur doit choisir le bon timing quand il recrute un grand nom ». Clement prendra-t-il ces conseils en considération ? Toujours est-il que si le joueur est à nouveau aligné, il devra se montrer plus costaud, car c’est un déplacement à White Hart Lane qui se profile à l’horizon.