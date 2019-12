Frank Lampard a été intronisé entraîneur principal de Chelsea cet été. L’ancienne légende des Blues, au milieu de terrain, est donc venu prendre la relève, dans son club, de Maurizio Sarri, parti à la Juventus. Rien n’était pourtant écrit quant à sa réussite. Pire encore on lui promettait quelques moments bien difficiles. En effet, l’Anglais récupérait un club qui perdait Eden Hazard (Real Madrid) mais qui était surtout frappé par une interdiction de recrutement.

Avec des premiers pas encourageant à Derby County, on se demandait si la marche n’était pas un peu haute pour lui. Ce dimanche soir, il devait affronter le Tottenham de José Mourinho. Une grosse pointure donc. Et Lampard a fait ses preuves. Il a tout simplement mis sous l’eau, tactiquement, un entraîneur réputé excellent dans ce domaine. Résultat des courses : les Spurs n’ont pas été très dangereux, ont eu du mal dans les transitions et les Blues ont gagné deux buts à zéro, reléguant son adversaire du week-end à six points.

« Maître contre apprenti ? Eh bien, c’est maintenant 2-0 pour la recrue, Lampard ayant éliminé le Manchester United de Mourinho de la Coupe Carabao aux tirs au but la saison dernière alors qu’il était en charge de Derby County. Malgré tout le sentiment et l’estime qui règnent entre les deux hommes, Lampard résiste également à la suggestion de Mourinho selon laquelle il aurait simplement copié le système 3-4-3 d’Antonio Conte avec lequel Chelsea a remporté la dernière fois la Premier League », peut-on ainsi lire dans les colonnes du Telegraph en ce lundi matin.

La mort du moelleux Mourinho

Copier Conte ? Que nenni selon Lampard en conférence de presse, mais force est de constater que Mourinho a complètement manqué sa rencontre et que Lampard, lui, l’a bien préparée. Mais si les critiques sont excellentes pour le coach des Blues, celles qui sont à l’endroit du Portugais sont bien plus compliquées et disons-le clairement, sa conférence de presse à l’issue de la rencontre n’aidera pas à ce que son image s’améliore véritablement.

« Le service normal a repris. La bonhomie de ses sept premiers matchs a fait place à un esprit acide et à des actes malveillants. Une défaite catégorique à domicile contre son ancien club de Chelsea était exactement ce dont l’histoire de la Premier League avait besoin pour effacer le nouveau moelleux Jose Mourinho », peut-on lire dans le média britannique. Il faudra à José Mourinho pour remonter au classement et espérer accrocher les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions faire un grand Boxing Day sans Son...