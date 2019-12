Dans le cadre de la dix-huitième journée de Premier League, Tottenham accueillait Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium. Un derby londonien important pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Victorieux le week-end dernier à Wolverhampton (2-1), les Spurs pouvaient revenir à hauteur de son adversaire du jour. Côté Blues, les hommes de Frank Lampard souhaitaient se relancer après leur défaite à Stamford Bridge face à Bournemouth (1-0) le week-end dernier.

Pour cette affiche, José Mourinho alignait un 4-2-3-1 avec le seul Harry Kane en pointe. Côté Chelsea, Lampard optait pour un 3-4-3 et titularisait notamment Kurt Zouma et N’Golo Kanté. Contre toute attente, sur la première frappe cadrée du match, Chelsea ouvrait le score. Sur un corner joué à deux entre Willian et Kovacic, l’ailier brésilien effaçait Aurier avec un passement de jambes et décochait une frappe imparable pour Gazzaniga (0-1, 12e). Il fallait attendre la 27e minute pour entrevoir la première opportunité de Tottenham.

Willian illumine la rencontre

Lucas alertait Sissoko sur la droite qui centrait au point de penalty pour Kane dont la frappe passait au-dessus. Après vingt-cinq minutes compliquées notamment au niveau de la possession, les Spurs se réveillaient. Décalé côté droit par Lucas, Kane centrait deuxième poteau pour Son qui manquait sa frappe (28e). Sur un long ballon de Willian pour Alonso, Gazzaniga manquait totalement sa sortie et emportait tout sur son passage. Après consultation de la VAR, l’arbitre du match indiquait le point de penalty pour Chelsea (45+2). Willian ne tremblait pas et prenait à contre pied Gazzaniga (0-2, 45+3).

Au retour des vestiaires, José Mourinho réorganisait tactiquement son équipe et passait à une défense à trois. Juste avant l’heure de jeu, Abraham se voyait logiquement refuser un but pour une position de hors-jeu (55e). Les choses se compliquaient pour Tottenham qui perdait Son expulsé pour un geste d’énervement sur Rüdiger (62e). Le second acte fut assez pauvre en terme d’occasions et Chelsea maîtrisait son sujet. Dans les arrêts de jeu, les Blues manquaient le troisième but. Sur un contre, Willian réalisait une superbe transversale pour Batshuayi qui s’enfonçait dans la surface et voyait sa frappe passer à côté (90+4). Grâce à son dixième succès de la saison, Chelsea confortait sa quatrième place et reléguait Tottenham à six longueurs au classement.

L’homme du match : Willian (8,5) : l’ailier brésilien a réalisé une entame tonitruante. Toujours en mouvement, il ouvre le score d’une superbe frappe imparable pour Gazzaniga (12e). Toujours dangereux avec ses prises de balles, son aisance technique a mis en difficulté ses adversaires. L’international auriverde délivre le ballon pour Alonso qui provoque le penalty (45+2). Il ne tremble pas au moment de transformer la sentence (0-2, 45+3). Sa clairvoyance dans le jeu reste à souligner. Ses accélérations dévastatrices ont causé bien des dégâts ce soir. Sa superbe transversale permet à Batshuayi de se procurer une belle opportunité (90+4). Une prestation XXL du principal protagoniste.

Tottenham

Gazzaniga (3) : le remplaçant d’Hugo Lloris aura vécu une soirée mitigée. S’il ne peut rien sur le but de Willian, l’Argentin n’aura pas été sollicité à outrance, mais aura été l’auteur d’une sortie incompréhensible devant Alonso ce qui provoqua un penalty pour Chelsea (45+3e). Coupable encore aussi sur le troisième but où il relâche un ballon dans les pieds d’Abraham. Heureusement celui-ci est sans conséquence puisqu’il est annulé pour une position de hors-jeu. Une soirée à oublier.

Aurier (2) : le danger est souvent venu de son côté. L’Ivoirien est d’ailleurs fautif sur l’ouverture du score de Willian, il laisse le Brésilien prendre de l’espace et frapper au but car il est trop loin au marquage. Pas mieux par la suite où il a continué de sombrer, la vitesse de Willian l’a énormément fait souffrir comme sur le troisième but des Blues où encore une fois il est beaucoup trop loin de l’action, mais il a été annulé pour hors-jeu. L’ancien Parisien a bien essayé de compenser avec des montées offensives.

Sanchez (4) : sérieux et appliqué dans son placement, le Colombien a été le meilleur défenseur de Tottenham. Et de loin. Cependant, il a été abandonné par Aurier qui était placé beaucoup trop haut, ce qui a facilité la prise d’espaces par Willian qui s’est régalé entre les lignes. Dommage, lui se trouvait dans le ton de la rencontre.

Alderweireld (3,5) : un match décevant de la part de l’international belge. Associé à Sanchez au sein de la défense centrale, il a eu du mal à contenir les assauts des Blues. Souvent en retard dans ses interventions, il n’a pas apporté de la sérénité dans les moments chauds, ce qui aura été fatal pour son équipe.

Vertonghen (3) : positionné dans le couloir gauche, le Belge n’a pas été en réussite et n’a pas été mis dans les meilleures conditions. Régulièrement pris de vitesse, il n’a pas su trouver son placement et a semblé perdu sur le terrain par moments. Remplacé par Rose (75e).

Dier (4) : précieux au milieu en début de match, il a bien dirigé le jeu des Spurs. Pressing, projection, orientation du jeu, l’Anglais semblait dans le coup mais a bizarrement baissé le pied par la suite pour complètement disparaître. Remplacé dès la mi-temps par Eriksen (4) qui n’a pas apporté suffisamment pour éviter le naufrage des siens en seconde période.

Sissoko (4) : dans le combat, comme à son habitude. L’international français s’est surtout appliqué à bien gêner le milieu de terrain des Blues grâce à sa capacité physique à répéter les efforts. Solide défensivement, il n’a pas pu tout faire car Aurier ne l’a pas aidé en laissant énormément d’espaces dans son dos.

Lucas (4) : une prestation où il n’a pas vraiment pesé sur les débats. Si le Brésilien a bien essayé d’apporter de la vitesse, il s’est montré trop imprécis dans ses passes et dans ses prises de balles pour dérouter la défense des Blues. Trop discret et bien bloqué défensivement par Marcos Alonso. L’ancien joueur du PSG n’a pas hésité à revenir très bas pour aider sa défense. Remplacé par NDombélé (75e).

Alli (3) : un jour sans. L’international anglais s’est montré brouillon et peu inspiré. Peu présent dans l’impact, il n’a pas eu son rayonnement habituel. Le milieu de terrain a totalement été étouffé par le milieu dominateur de Chelsea.

Son (2) : une soirée cauchemardesque pour le Sud-Coréen. Très timide dans le domaine offensif où il n’a pas au beaucoup d’occasions pour se mettre en valeur, l’attaquant s’est fait remarquer avec un geste d’humeur sur Rüdiger. Il laisse ses coéquipiers à 10 alors qu’ils étaient largement menés au score.

Kane (3) : quelques occasions qu’il a provoquées lui-même. Mais c’est bien trop peu dans un match de cette intensité. L’Anglais a semblé avoir un train de retard à chaque fois et a rarement mis à profit les ballons qu’il a eu à jouer. Il faut dire qu’il s’est bien fait bouger par la défense à trois de Chelsea, qui ne lui a pas laissé le moindre espace pour s’exprimer.

Chelsea

Kepa Arrizabalaga (5) : le portier espagnol n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. L’intéressé a su rester sérieux dans ses prises de balles. Il se prend un sacré tampon par Moussa Sissoko juste avant la pause (40e).

Zouma (7) : le défenseur central français a réalisé une grosse première demi-heure avec des interventions judicieuses. Appliqué dans la relance, il a permis à son équipe de vite remonter le ballon. Averti bêtement à la 30e. L’international tricolore solide, a apporté de la sérénité à sa défense.

Rüdiger (6,5) : la transversale du défenseur central allemand provoque le corner qui amène le but de Willian. Positionné à droite d’une défense à trois, l’intéressé s’est distingué par sa faculté à gagner des duels et à relancer proprement. Costaud dans les duels, l’international allemand se fait avertir à la 78e suite à une obstruction sur Sanchez.

Tomori (7) : le jeune défenseur central anglais effectuait son retour dans le onze de Lampard après avoir été absent pour blessure. Son entame de match fut laborieuse avec des imprécisions dans ses relances. L’intéressé s’est bien repris par la suite avec des interventions rassurantes. Sérieux dans son placement, sa complémentarité avec Zouma est très intéressante.

Azpilicueta (5,5) : le capitaine de Chelsea est souvent resté collé à la ligne de touche. L’ancien Marseillais s’est évertué à jouer vers l’avant et s’est beaucoup projeté. Le défenseur espagnol a joué juste même s’il n’a pas trop participé aux offensives de son équipe. Il quitté prématurément les siens sur blessure. Remplacé à la 80e par James

Kanté (7,5) : toujours aussi généreux dans l’effort, son excellente vision du jeu lui permet de faire les bons choix. Le champion du monde s’évertue à jouer proprement ce qui se ressent dans ses transmissions. Comme à son habitude, le milieu français a gratté quelques ballons dans l’entrejeu. Précieux par sa capacité à se projeter et à conserver le ballon. Son volume de jeu lui permet d’être aux quatre coins du terrain. Encore une prestation probante de l’ancien joueur de Leicester.

Kovacic (7,5) : le décalage du milieu croate permet à Willian d’ouvrir le score (12e). Il a éprouvé quelques difficultés à exister dans l’entrejeu face au défi physique imposé par le milieu des Spurs. Mais sa qualité technique et sa vision du jeu le rendent indispensable à son équipe. Une prestation intelligente de l’international croate. Averti à la 44e. Remplacé à la 68e par Jorginho qui a apporté grâce à sa qualité dans les transmissions.

Alonso (6) : ce schéma tactique permet au joueur espagnol de se projeter vers l’avant. Très à son avantage pendant les vingt premières minutes, il s’est montré plus discret par la suite. Son appel en profondeur dans le dos de la défense des Spurs provoque le penalty (45+2). Moins en vue dans le second acte suite au changement tactique opéré par Mourinho. L’international ibérique s’est attelé à museler Aurier sur son côté.

Mount (6,5) : l’ailier anglais a été un véritable poison pour la défense des Spurs par ses déplacements. Capable de se faufiler entre les lignes, il s’est baladé sur le front de l’attaque des Blues. Un peu intermittent, il reste capable de faire des différences notoires dans le jeu. Ses changements de rythme ont causé bien des dégâts dans la défense des Spurs.

Willian (8,5) : voir ci-dessus.

Abraham (6) : point de fixation, l’attaquant anglais a essayé de mener la vie dure à l’arrière garde de Tottenham. Malgré ses nombreux appels, le buteur des Blues n’a pas été souvent servi par ses partenaires. Très généreux dans l’effort, son activité n’a pas toujours été récompensée. Remplacé à la 79e par Batshuayi qui a profité d’une superbe transversale de Willian pour se procurer une belle occasion (90+4).