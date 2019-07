Tottenham n’avait recruté personne depuis le mois de janvier 2018. Alors, quand ils se sont décidés à s’activer de nouveau, ils n’y sont pas allés de main morte. En effet, pour arracher Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais, ils ont déboursé 60 M€ + 10 M€ de bonus, soit le montant record pour un transfert (et accessoirement la plus grosse vente de l’histoire de l’OL). Il fallait bien ça pour devancer la concurrence (Manchester United et Juventus entre autres).

Officialisé il y a deux jours, le transfert de l’international français, âgé de 22 ans, ne s’était pas accompagné des premières déclarations du joueur. C’est désormais chose faite puisque le milieu de terrain s’est exprimé sur le site officiel des Spurs. « Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte d’évoluer dans le nouveau stade. Cela a été très simple pour moi. Les Spurs sont dans le top 4 des équipes en Angleterre. Je pense que mon style de jeu correspond au football anglais et Tottenham me donne l’opportunité de le montrer donc je suis extrêmement heureux d’être ici. C’est un rêve d’enfant de jouer en Premier League. Il se réalise ici. Je suis impatient de découvrir la Premier League et j’espère pouvoir réussir de grandes choses avec l’équipe. »

Il veut gagner la Ligue des Champions

Les traditionnelles déclarations pour évoquer le bonheur d’atterrir dans son nouveau club étant lâchées, Ndombele a pu développer sur ses ambitions, particulièrement élevées. « J’espère être capable d’amener ce que je sais faire, de faire ma part du travail pour l’équipe. Elle travaille très bien collectivement donc j’espère bien commencer, m’intégrer dans le groupe et ensuite continuer sur ce chemin. Je suis aussi là pour gagner des trophées. J’espère que nous pourrons remporter la Ligue des Champions. C’est la compétition la plus difficile à gagner. Ça se joue à rien, à des petits détails, et ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. J’espère seulement pouvoir la gagner dès la saison prochaine avec Tottenham, ce serait parfait. »

Enfin, il a touché un dernier mot au sujet du stade des Spurs, le Tottenham Hotspur Stadium. « Le stade est incroyable. Je l’ai déjà dit avant et je ne le dis pas parce que je viens de signer à Tottenham, mais c’est le plus beau stade que j’ai jamais vu. J’ai hâte d’y jouer et d’y sentir l’atmosphère. » Après le Groupama Stadium avec l’OL, Ndombele aura effectivement la chance d’évoluer dans un autre stade ultramoderne.

