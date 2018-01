Le feuilleton a pris fin ce lundi, peu après 19h. Manchester United et Arsenal ont annoncé en simultané l’échange entre Henrikh Mkhitaryan (29 ans) et Alexis Sanchez (29 ans). L’épilogue d’un dossier qui traîne depuis de très longs mois en ce qui concerne le Chilien, annoncé auparavant au Paris SG, au Bayern Munich ou encore à Manchester City. C’est donc finalement MU qui a raflé la mise, pour le plus grand bonheur de José Mourinho... et au grand désarroi des Gunners. Taxé d’être un mercenaire, l’ancien de l’Udinese a tenu à mettre les points sur les i via un post sur son compte Instagram.

« Il y a des gens qui ont parlé sans savoir ce qui se passe au sein du club et ont causé du tort. Je dois dire que j’ai toujours donné 100% à Arsenal, jusqu’au dernier jour, quand j’ai demandé au coach (Arsèen Wenger) d’être dans l’équipe parce que je voulais apporter ma contribution », a-t-il lâché, pointant du doigt sans le nommer Martin Keown qui avait déclaré à son propos qu’il était le plus grand mercenaire de l’histoire du football. L’international chilien (119 sélections, 39 réalisations), qui émargera désormais à 399 000€ par semaine à Old Trafford, a même pris l’exemple d’une légende d’Arsenal pour se justifier.

L’exemple Thierry Henry pour se justifier

« Je me rappelle aujourd’hui d’une conversation que j’avais eue avec Thierry Henry, un historique d’Arsenal, qui avait changé de club pour les mêmes raisons que moi. Et aujourd’hui, c’est mon tour », a-t-il lâché. En d’autres termes, comme le Frenchy quand celui-ci a quitté Londres pour rejoindre le FC Barcelone en 2007, el Niño Maravilla juge tout simplement que ses chances de remporter des titres avec MU sont largement supérieures à celles qui étaient les siennes à l’Emirates. Mieux, il a évoqué un rêve d’enfant pour expliquer un peu plus son transfert chez les Red Devils.

« Depuis que je suis petit, j’ai toujours dit que mon rêve était de jouer pour Manchester United, et je ne dis pas simplement ça parce que je suis ici aujourd’hui et que c’est devenu réalité aujourd’hui. J’en avais déjà parlé à Sir Alex Ferguson auparavant. (...) Je suis ravi de rejoindre le plus grand club du monde. J’ai passé trois ans et demi magnifiques à Arsenal et j’en garderai des souvenirs très positifs. Mais la possibilité de pouvoir jouer dans un stade historique et de travailler sous les ordres de José Mourinho était impossible à refuser pour moi », a-t-il conclu, au micro de MU TV. C’est dit. N’en déplaise à Arsenal.