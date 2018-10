Les prochains mercatos de Manchester United s’annoncent très agités ! Ces dernières semaines, la brouille entre Paul Pogba et José Mourinho a enflammé les médias anglais et espagnols, à tel point qu’un départ du Français était sur toutes les lèvres. Depuis, la tension médiatique est quelque peu retombée, même si ce feuilleton nous promet de nouveaux épisodes croustillants. Pour le plus grand malheur des supporters mancuniens, agacés de voir leur club faire la Une pour ce genre d’actualité.

Et malheureusement pour eux, un autre dossier chaud pourrait très rapidement s’ajouter au cas Pogba. Selon le Daily Mail, c’est désormais Alexis Sanchez (29 ans) qui est annoncé sur le départ. Le tabloïd anglais indique que le Chilien songerait à plier bagage et que son agent aurait d’ores et déjà sondé quelques pistes, bien qu’aucun nom n’ait été mentionné. Une information qui vient toutefois contredire les propos que le principal intéressé avait tenus en août dernier.

Un rendement famélique, des tensions avec Mourinho

« Les quatre ou cinq premiers mois étaient une période d’apprentissage. Je veux désormais aller au bout, je veux me battre pour tous les titres. Je me prépare mentalement et physiquement pour tout ce qui nous attend. Maintenant que je connais mes coéquipiers, je peux me concentrer sur ce que je veux gagner. Je suis ici pour démontrer la qualité pour laquelle on m’a fait venir. » Mais aujourd’hui, force est de constater que Sanchez ne parvient pas à s’acclimater à MU, ni à José Mourinho.

Joueur le plus courtisé de la planète football en janvier 2017 (Sanchez était libre de tout contrat en juin 2018), le Chilien avait été au coeur d’une incroyable bataille entre les deux géants de Manchester. Près d’un an plus tard, les Citizens ne regrettent pas vraiment d’avoir perdu leur bras de fer au vu du rendement de l’ancien Gunner. En 18 matches de Premier League, le Sud-Américain n’a trouvé le chemin des filets qu’à 3 reprises. Un rendement famélique qui a depuis généré beaucoup de tensions entre le joueur et Mourinho. Lié à MU jusqu’en 2022, Sanchez souhaiterait donc mettre un terme à ce calvaire. Reste qu’avec un salaire annuel estimé à 20 M€, Sanchez est loin d’être une cible abordable...