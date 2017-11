« Dans notre situation, nous devons envisager toutes les solutions. C’est possible », avait confié Arsène Wenger le 12 octobre dernier en conférence de presse. Le technicien tricolore évoquait ce jour-là, comme pratiquement à chacun de ses points presse, les cas d’Alexis Sanchez et de Mesut Özil, deux cadres des Gunners en fin de contrat à l’issue de la saison. Et contrairement à ce qu’il laissait entendre habituellement, l’Alsacien avait entrouvert la porte à un départ du Chilien et de l’Allemand. Mais quelques semaines plus tard, Wenger semble avoir changé de stratégie.

C’est en tout cas la posture qu’il a adoptée ce mardi quand on lui a demandé si Özil et Sanchez seront toujours des joueurs d’Arsenal le 1er février, une fois le mercato d’hiver terminé. « Oui, bien sûr. Je l’exclus (qu’ils partent cet hiver). Je ne pense pas tous les jours à ça. Aussi longtemps qu’ils seront là, ils devront tout donner pour le club. Dans ma tête, ils seront là jusqu’à la fin de la saison. C’était notre décision au début de la saison. À moins que quelque chose d’incroyable n’arrive, je ne pense pas que cela changera. Nous ne sommes pas encore en décembre. Pour moi, ils resteront jusqu’à la fin de la saison ».

Mesut Özil et Alexis Sanchez ne partiront donc pas cet hiver. Et après ? Arsène Wenger n’en a aucune idée à l’heure actuelle. « Resteront-ils plus longtemps ? C’est impossible de répondre aujourd’hui. Mais ils ont un contrat jusqu’à la fin de la saison (...) Seront-ils là la saison prochaine ? Je ne suis pas le seul à décider ». La balle sera dans le camp de Mesut Özil, qui discuterait avec le FC Barcelone, et d’Alexis Sanchez, qui intéresserait Manchester City, le PSG ou encore le Real Madrid. Wenger et Arsenal ont donc encore quelques mois pour régler ces deux dossiers avant d’être au pied du mur le 30 juin 2018.