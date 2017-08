L’été dernier, le Bayern Munich n’avait pas hésité à mettre 35 M€ sur la table (hors bonus) pour attirer dans ses filets le tout récent champion d’Europe portugais Renato Sanches. Considéré alors comme l’un des futurs meilleurs éléments de son pays, le milieu de terrain âgé aujourd’hui de 20 ans ne s’est cependant jamais imposé en Bavière. Avec seulement six titularisations en Bundesliga lors de la saison 2016/2017, le Lusitanien ne fait plus partie des plans de Carlo Ancelotti qui ne l’a pas utilisé depuis la reprise du championnat.

Face à cette situation, la solution d’un départ s’est donc imposée comme une évidence. « Personnellement, je ne suis pas satisfait de la première année que j’ai passée à Munich. Bien sûr, je veux jouer plus. C’est pour cela que je veux que ça change et que je veux aller dans un club qui me garantit bien plus de temps de jeu », avait déclaré le principal intéressé il y a un mois. Mais si le Bayern a rapidement accepté de laisser filer son joueur, le champion d’Allemagne en titre ne comptait pas le perdre définitivement.

Sky sources : @SwansOfficial are close to agreeing a deal to sign @renatosanches35 on loan from @FCBayernEN. #SSN pic.twitter.com/QlMxWQRPaq — Sky Sports News (@SkySportsNews) 30 août 2017

Favorable à un prêt, le FCB ne manquait pas de sollicitions pour le Portugais. Auteur d’une campagne de recrutement séduisante, l’AC Milan faisait d’ailleurs des courtisans les plus chauds. Mais à en croire Sky Italie et Skysports, c’est une destination tout à fait inattendue qui a finalement été choisie puisque c’est du côté de Swansea que Renato Sanches devrait être prêté (un prêt payant de 2 M€) ! Un choix qui peut surprendre, le club gallois -15e du dernier exercice de Premier League- ne proposant même pas de jouer la coupe d’Europe. À moins que la présence d’un certain Paul Clement aux commandes des Swans ait changé la donne. En effet, Clement est l’ancien assistant de... Carlo Ancelotti !