Manchester City a placé une première banderille dans ce mercato. Et quel gros coup réalisé ! Tout au long de la journée, les informations se sont succédées sur l’arrivée de Bernardo Silva. Finalement, après trois belles saisons à Monaco, le Portugais a rejoint les Citizens pour la très grosse somme d’environ 50 M€. C’est tout simplement la deuxième vente ex aequo de l’histoire de la Ligue 1, derrière les 80 M€ de James Rodriguez versés par le Real Madrid, et les 50 M€ avec bonus pour Anthony Martial de Manchester United. À chaque fois, c’est l’ASM qui a encaissé ces très énormes sommes.

Le joueur formé à Benfica a donc signé un contrat de 5 ans avec City. Sur le site de son nouveau club, il a expliqué son choix, indiquant notamment qu’il passait dans une autre dimension. « Je me sens très bien. Pour être honnête, je pense être maintenant dans l’une des meilleures équipes du monde. Avoir l’opportunité de faire partie de ce club est formidable. Je suis impatient d’essayer de faire de mon mieux pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs », indique le joueur sur le site du club anglais.

À 22 ans, Bernardo Silva file en Angleterre où il rejoindra Pep Guardiola. La présence du coach espagnol est un autre élément qui a motivé le joueur. « S’il n’est peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, il est l’un des meilleurs. Bien sûr, lorsque vous avez la possibilité d’être entraîné par Pep Guardiola, vous ne pouvez pas dire non. Ce qu’il a fait à Barcelone et au Bayern Munich a été incroyable et nous espérons aussi que nous remporterons des titres. C’est génial de travailler avec lui et d’avoir cette opportunité », a conclu le néo Citizen.