Ce vendredi soir, Antonio Conte dévoilait son groupe pour le déplacement de Chelsea sur la pelouse de Leicester dans le cadre de la 21ème journée de Premier League (rencontre programmée ce samedi à 18h30). Et quelle ne fut pas la surprise des observateurs au moment de constater que Diego Costa ne figurait pas sur la liste des attaquants retenus pour cette rencontre. Pourtant artilleur le plus prolifique de toute la Premier League avec déjà 14 buts inscrits en 19 matches disputés, l’avant-centre espagnol n’est donc pas du voyage.

Et visiblement, s’il n’est pas convoqué, c’est que l’avant-centre commence à agacer prodigieusement le manager transalpin. En effet, d’après le Daily Mail, le ton est sérieusement monté entre les deux hommes ces derniers jours. En cause, l’attitude de l’ancien canonnier de l’Atlético Madrid, lequel passe ses nerfs sur le staff médical des Blues. Touché au bas du dos - il ne s’entraîne pas depuis trois jours -, le joueur de 28 ans reproche à l’équipe médicale du club londonien une mauvaise gestion de ces blessures passées, qui aurait donc conduit à ce nouveau bobo.

Diego Costa agace Antonio Conte

Un comportement qui a contraint Conte à sévir, et à avoir un échange musclé avec son joueur. « Tu n’as qu’à aller en Chine », lui aurait-il même lancé au cours de cette discussion. Pourquoi ? Eh bien parce que le goleador fait l’objet d’une cour appuyée du Tianjin Quanjian, club qui a même déjà formulé une offre à hauteur de 60 M€ à Chelsea, et proposé un salaire incroyable de 550 000 € par semaine, soit plus de 2 M€ par mois et 24 M€ par an au natif de Lagarto (Brésil), sous contrat jusqu’en 2019 à Stamford Bridge.

Le quotidien anglais précise d’ailleurs que les agents du joueur se trouvent actuellement en Chine, preuve que cette proposition ne laisse pas insensible l’intéressé et le perturbe dans cette période toujours délicate qu’est le mercato. Sur les nerfs, Conte peut-il craquer au point de laisser partir son attaquant le plus en vue cette saison ? Difficile à imaginer alors que son remplaçant, Michy Batshuayi, n’a pas encore réussi à convaincre pleinement. Les Blues peuvent-ils décemment se séparer d’un élément aussi important que Diego Costa en plein cœur de la saison ? Il va en tout cas falloir trancher. Une chose est sûre : après avoir déjà enrôlé Oscar et Obi Mikel, l’Empire du Milieu ne lâche pas les Blues.