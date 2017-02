L’affaire a quelque peu perturbé l’actuel leader incontesté de la Premier League. Buteur numéro des Blues et co-meilleur artilleur du championnat anglais avec le Gunner Alexis Sanchez (15 buts), Diego Costa a vécu un mois de janvier mouvementé. La raison ? Un club chinois a tout fait pour enrôler l’international espagnol (14 capes, 4 réalisations). En vain, Chelsea n’ayant aucunement l’intention de laisser filer l’un de ses principaux atouts offensifs en plein milieu de la saison. Une décision qui avait alors contrarié l’ancien Colchonero.

Brouillé avec son coach et le staff londonien, Diego Costa semblait alors prêt à aller au clash pour obtenir gain de cause. Mais au final, après une absence du 4 au 22 janvier dernier, l’artilleur espagnol a retrouvé le groupe d’Antonio Conte et tout est rentré dans l’ordre. Cependant, la radio Cadena SER nous apprend que l’attaquant n’a pas abandonné l’idée de rejoindre le championnat chinois. Mieux que ça.

Un juteux transfert en vue pour Chelsea

Le média espagnol révèle en effet que Diego Costa a trouvé « un accord absolu et total » avec une formation chinoise pour l’été prochain. Et quel accord ! L’ancien international auriverde s’est entendu avec cette mystérieuse équipe sur les bases d’un contrat lui garantissant 30 M€ par saison ! Un joli pactole négocié avant la mise en place effective des contrôles des salaires voulus par les autorités chinoises face à l’inflation des prix entretenue par les formations locales.

Reste maintenant à convaincre Chelsea, même si l’intérêt d’Antonio Conte pour un Alvaro Morata agacé de sa situation au Real Madrid pourrait arranger tout le monde. Les Blues ont en tout cas tout le temps pour préparer la succession de Diego Costa et peuvent déjà rêver du gros chèque qui les attend pour Costa. Car les Londoniens ont l’habitude de négocier avec la Chine. Ramires était ainsi parti au Jiangsu Suning pour 26 M€, imité plus récemment par le Brésilien Oscar, dont la signature au Shanghaï SIPG a rapporté pas moins de 61 M€ et John Obi Mikel, parti libre à Tianjin Teda.