Chelsea avait le blues. Le 22 février dernier, les pensionnaires de Stamford Bridge ont appris qu’ils étaient sanctionnés par la FIFA et qu’ils ne pourraient pas recruter lors du mercato d’été 2019 et du mercato d’hiver 2020. « La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le club anglais de Chelsea FC et la Football Association pour violation des règles de transfert international et d’enregistrement de joueurs de moins de 18 ans. Il a été constaté que Chelsea avait enfreint l’article 19 du Règlement dans le cas de vingt-neuf (29) joueurs mineurs et avait commis plusieurs autres infractions relatives aux conditions d’enregistrement des joueurs. Le club a également violé l’article 18bis du Règlement relatif aux deux accords qu’il a conclus concernant les mineurs et qui lui permettaient d’influencer d’autres clubs sur des questions liées aux transferts », pouvait-on lire sur le communiqué publié par l’instance mondiale. Mais après avoir saisi le TAS, les Londoniens ont finalement été autorisés à recruter cet hiver.

Chelsea prêt à faire des folies pour Jadon Sancho

Une bonne nouvelle pour Frank Lampard. Arrivé sur le banc de Chelsea cet été pour remplacer Maurizio Sarri, l’ancien milieu de terrain a dû digérer le départ d’Eden Hazard au Real Madrid tout en devant bâtir une équipe compétitive avec les joueurs déjà en place. Il s’est ainsi appuyé sur de jeunes éléments tels que Mason Mount ou Tammy Abraham. Et malgré tous ces tracas, les Blues pointent à une belle quatrième place en Premier League (10 victoires, 2 nuls et 7 défaites) et ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League (ils affronteront le Bayern Munich, ndlr). Pour poursuivre sa progression et atteindre ses objectifs, le club de la capitale anglaise compte sur le mercato. Un mercato qui pourrait bien être animé. Du côté des arrivées, Jadon Sancho serait la priorité des Blues. The Sun explique même que Chelsea serait disposé à mettre le paquet sur l’Anglais de 19 ans. On évoque un montant de 140 millions d’euros pour le joueur du Borussia Dortmund, que Liverpool aurait aussi à l’œil. Les Allemands chercheraient d’ailleurs son remplaçant.

Mettre la main sur Sancho serait un énorme coup de la part du club présidé par Roman Abramovitch. Un club qui a aussi d’autres noms en tête. Alors que le Bayern Munich ne devrait pas lever son option d’achat cet été, Philippe Coutinho intéresserait Chelsea. Manchester United et Tottenham le seraient aussi. Ce qui est certain, c’est que les Blaugranas sont vendeurs, eux qui souhaitent récupérer un peu plus de 100 millions d’euros avec le Brésilien histoire de financer d’autres transferts. De son côté, le Real Madrid souhaiterait attirer Christian Eriksen (Tottenham). Pour lui faire de la place, les Merengues ont donc proposé Isco aux Blues. Des Blues qui étudieraient ce dossier très sérieusement. On évoque une somme de 50 millions d’euros. Frank Lampard souhaiterait aussi un renfort offensif. Josh Maja (Bordeaux), Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) ou encore Timo Werner (RB Leipzig) sont suivis. Mais pour les deux derniers cités, un départ cet hiver paraît pratiquement impossible.

Plusieurs joueurs sur le départ

Parallèlement au recrutement, les dirigeants britanniques souhaitent boucler la prolongation de contrat de Willian. Le Brésilien est en fin de contrat en juin prochain. Frank Lampard n’a pas caché que son envie était de le voir poursuivre l’aventure à Londres. « Il est en pourparlers avec le club. Il parle avec le club à propos de l’aspect financier. L’expérience est utile lorsque vous avez une jeune équipe. Tous ses coéquipiers l’adorent. C’est un joueur qui se dévoue pour l’équipe, alors oui, je suis vraiment content de lui. Il est très précieux pour moi ». Dans la même situation contractuelle que Willian, Pedro, lui, se rapproche d’un départ. Utilisé à dix reprises cette saison, l’Espagnol intéresse plusieurs écuries dont Fenerbahçe, Aston Villa et West Ham. Interrogé par Esportiu, il a expliqué qu’il ne savait pas ce qui allait se passer pour lui cet hiver. L’occasion aussi pour lui de faire un appel du pied à son ancien club, le Barça. « S’ils m’appellent (les Blaugranas), je laisse tout. Cette pré-saison, il y avait une possibilité de retour qui s’est produite lorsque nous avons affronté Barcelone avec Chelsea et que je parlais à l’entraîneur. Mais la porte s’est fermée rapidement ».

Libre dans six mois aussi, Olivier Giroud se dirige vers un départ également. En manque de temps de jeu, le Français, qui veut participer à l’Euro 2020 avec les Bleus, sait qu’il doit changer d’air pour y parvenir comme il l’a confié au Dauphiné Libéré. « Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps pour m’exprimer. (...) Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J’ai encore quelques matches à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi ». La France pourrait être une option comme il l’a reconnu. Cela tombe bien, les Girondins de Bordeaux et l’Olympique Lyonnais sont sur le coup. L’Inter Milan fait aussi partie de ses prétendants. Si Steven Gerrard a démenti, les Rangers auraient un œil sur lui. Enfin, des écuries de Major League Soccer seraient également séduites. Toutefois, Didier Deschamps aurait déconseillé cette destination à son attaquant, puisque le championnat ne reprendra que dans quelques mois. Marcos Alonso pourrait aussi plier bagages. L’Inter Milan ou encore l’Atlético de Madrid, qui proposerait un prêt avec option d’achat, seraient sur le coup. Obligé de se serrer la ceinture l’été dernier, Chelsea va pouvoir avoir de l’appétit cet hiver sur le mercato !