Il est parfois difficile de se défaire des étiquettes. Javier Hernandez (30 ans) peut en témoigner. Souvent considéré comme un supersub à Manchester United ou au Real Madrid, le Mexicain se retrouve cette saison encore dans la peau d’un joker de luxe du côté de West Ham. Un virus l’a certes éloigné plusieurs semaines des terrains, mais depuis son retour, Manuel Pellegrini en fait souvent un de ses remplaçants (2 titularisations, 7 entrées en jeu en Premier League, 1 but). Une situation que Chicharito a évidemment du mal à vivre.

« Je suis de retour à 100%, à disposition du coach. Je veux m’imposer dans le onze titulaire. Je suis entré quelques fois depuis mon retour, mais je veux jouer davantage », a-t-il lâché au micro de Marca Claro. Et s’il n’atteint pas son objectif, l’international mexicain (106 sélections, 50 réalisations), sous contrat jusqu’en juin 2020, est prêt à aller voir ailleurs. Dès cet hiver. « Partir l’été prochain ? Je ne sais pas. Peut-être même dès cet hiver ! », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Je choisirai la meilleure solution pour moi, quel que soit le championnat »

« Je veux jouer, participer au maximum et j’ai les capacités pour gagner ma place. Mais je dois respecter les décisions qui sont prises et c’est pour cela que je ne suis pas fermé à un départ cet hiver. Il y a une porte de sortie en janvier, une autre l’été prochain. Je suis heureux ici, mais je veux plus de temps de jeu. Je n’écarte pas la possibilité de partir dans un mois, mais je devrais aussi voir avec le club quelle est la meilleure solution : partir en janvier ou l’été prochain », a-t-il avancé. Le ton est donc donné.

Mieux, l’ancien pensionnaire du Bayer Leverkusen, seul club en Europe où il a véritablement été un titulaire indiscutable (28 buts en 54 apparitions en Bundesliga), a même laissé entendre qu’il était totalement ouvert au sujet de sa possible future destination. « Où ? Je ne sais pas. J’ai bien réussi en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Je choisirai la meilleure solution pour moi, quel que soit le championnat, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. L’Espagne ? C’est l’un des championnats que j’apprécie, on m’a bien traité là-bas. Je serais ravi d’y retourner un jour, oui », a-t-il conclu. Avis aux clubs à la recherche d’un attaquant, Chicharito est sur le marché !