Le mercato hivernal est un marché particulier. Les entraîneurs et directeurs sportifs aiment à le rappeler lorsqu’il s’agit d’évoquer leurs difficultés à trouver les joueurs idoines. Mais certains clubs parviennent à frapper fort sur ce marché d’appoint. Ainsi, hier soir, l’AC Milan et Chelsea se sont offert chacun un nouveau buteur. Piatek a pris la direction du club lombard, tandis que les Blues ont récupéré Gonzalo Higuain, qui ne s’était jamais vraiment adapté à son nouveau club. Un buteur de la trempe d’Higuain a donc changé d’écurie en plein milieu de saison, pour relancer une carrière freinée par cinq mois délicats à Milan. Le voilà pour la première fois en Angleterre, à l’âge de 31 ans.

« C’est une opportunité qui s’est présentée et je ne pouvais pas la manquer. Je suis vraiment excité d’être ici, de travailler avec Maurizio Sarri encore et d’être dans un club avec autant d’histoire. Je suis simplement heureux d’être arrivé et j’espère réaliser tous les objectifs du club d’ici la fin de la saison », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel des Blues. « Cela fait longtemps que je voulais évoluer en Angleterre mais jusqu’à présent, aucune opportunité concrète ne s’était présentée. C’était quelque chose que je ne voulais pas rater. C’est un énorme challenge de venir jouer en Premier League et j’espère pouvoir m’adapter à Chelsea. C’est une équipe fantastique ».

Sarri pour se relancer

La presse anglaise s’interroge déjà sur la capacité de l’Argentin à se montrer prolifique face aux buts anglais, tant elle a vu échouer des noms renommés. Mais Higuain dispose d’un sacré atout à Chelsea : Maurizio Sarri, l’homme qui lui a fait vivre sa plus belle saison à Naples en 2015-2016, avec 36 buts inscrits en Serie A. Désormais sur le banc de Chelsea, l’entraîneur italien voulait récupérer Higuain pour relancer une attaque des Blues en berne, où Hazard occupe désormais, et à défaut, le rôle de pointe.

« Maurizio Sarri est un entraîneur qui a su tirer le meilleur de moi-même. C’est quelqu’un qui sait travailler avec moi, particulièrement sur le plan émotionnel. L’année que nous avons passée ensemble (à Naples, ndlr) a été fantastique et c’est en grande partie grâce à lui. Alors venir ici pour travailler avec lui est très important pour moi. Je veux revenir à ce niveau », a expliqué Gonzalo Higuain. « Je suis quelqu’un qui essaie toujours de s’améliorer, jour après jour. Je pense que la chose la plus importante est de rester humble, même lorsqu’on fait des erreurs, comme ça, lorsqu’elles arrivent, j’essaie de rectifier cela. Pour le reste, je laisse les autres donner leurs impressions sur moi. Je ne suis pas du genre à parler de moi, je suis quelqu’un qui cherche à s’améliorer et à donner le meilleur de lui-même ». Pas qualifié pour affronter Tottenham en demi-finale de Carabao Cup, il pourrait démarrer avec son nouveau club en FA Cup face à Sheffield Wednesday ce week-end.