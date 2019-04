Prêté par la Juventus à Chelsea jusqu’à cet été, Gonzalo Higuain se sent bien chez les Blues. Titulaire dans l’esprit de Maurizio Sarri, l’attaquant argentin de 31 ans compte 3 buts en 11 rencontres avec sa nouvelle écurie. Des statistiques loin d’être impressionnantes même si le buteur reste intéressant dans le jeu. En Angleterre, il retrouve le sourire après six mois compliqués à Milan, notamment pour sa relation difficile avec Gennaro Gattuso. Pipita ne sait pas de quoi sera fait son avenir mais il est certain d’une chose, il veut s’inscrire dans la durée avec les Blues.

« C’est évidemment une période d’adaptation pour moi, mais j’espère que même si je n’ai pas beaucoup de temps, je veux bien faire. Je ne sais pas de quoi sera fait pas mon avenir. Cela dépendra de ce que décidera le club. Je suis venu ici avec l’idée de rester. Chelsea est un super club, Londres est une belle ville. Je me sens bien, je vis bien. Ma volonté est celle de rester. Après, tout dépend de Chelsea. Je veux terminer la saison de la meilleure façon possible, en nous qualifiant pour la Ligue des Champions car nous ne sommes qu’à un point. Et revenir ici à Chelsea l’année prochaine », prévient l’ancien Napolitain.

Sa volonté est clairement affichée. Il veut rester au club mais faut-il encore convaincre son entraîneur, qui n’est pas encore sûr d’être sur le banc la saison prochaine, et ses dirigeants. Dans l’accord de prêt obtenu de la Juventus en janvier dernier, deux solutions se dégagent. La première serait un nouveau prêt payant d’une saison de 18 M€ ou lever l’option d’achat actuel de 36 M€. Chelsea a les moyens mais aura-t-il l’autorisation ? Interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos par la FIFA, le club anglais a fait appel et espère alléger sa sanction. Son audition sera examinée ce jeudi par la FIFA. En cas de rejet, les efforts d’Higuain seront vains.