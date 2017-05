Manchester City-AS Monaco : plus qu’un huitième de finale de Ligue des Champions remporté par le club de la Principauté, cela pourrait surtout être l’un des axes majeurs du prochain marché des transferts. Cela a déjà commencé ce vendredi soir, avec des discussions qui n’ont pas tardé à déboucher sur un accord pour le transfert de Bernardo Silva.

Arrivé jeudi soir en Angleterre, l’ailier portugais a signé vendredi après-midi chez les Skyblues. Une première opération d’envergure, estimée à 50 M€, qui pourrait, pour ne pas dire devrait, en amener d’autres. Car l’information a déjà fuité. Au cours des discussions pour le transfert de Silva, les Mancuniens ont fait part aux dirigeants monégasques de leur vif intérêt pour un certain Benjamin Mendy.

Monaco fixe son prix pour Mendy

Arrière gauche porté sur l’offensive, comme les aime Pep Guardiola, le joueur de 22 ans s’intègrerait parfaitement dans le projet de jeu mis en place par le fin tacticien, et avec le départ de Clichy et le déclin progressif de Kolarov, aurait une place toute faite dans le onze de départ anglais. Sur le papier, tout semble concorder. Encore faut-il désormais convaincre l’ASM de lâcher son fantasque latéral.

Car les champions de France ne sont pas dans le besoin, et veulent vendre au prix fort leurs poulains. Alors, c’est un montant de 45 M€ qu’ont fixé les Asémistes pour transférer l’ancien Marseillais comme le rapporte le Daily Mail. Après avoir mis 50 M€ sur la table pour Silva, les Skyblues vont-ils accepter de s’offrir le duo princier pour un total de 95 M€ ? Les paris sont ouverts. Mais quand on aime on ne compte pas, dit-on. Alors...