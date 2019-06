Ce mardi soir, la presse italienne révélait qu’un accord était sur le point d’être trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Tottenham concernant le transfert de Tanguy Ndombele, le milieu de terrain international français débarqué d’Amiens voici deux ans contre la somme de huit millions d’euros. Depuis un certain temps on l’annonçait candidat à un départ.

Après Ferland Mendy et en attendant Nabil Fekir, il devrait donc être la troisième tête à quitter le navire lyonnais, commandé maintenant par Juninho, le directeur sportif, et Sylvinho, l’entraîneur. « Il n’a pas dit : demain je m’en vais. Il a été sollicité par la plupart des grands clubs et quand vous avez les plus grands clubs d’Europe qui viennent taper à leur porte, vous écoutez. Je ne l’ai pas eu directement depuis ses matches en équipe de France », avait expliqué Jean-Michel Aulas ce mardi lors de la conférence de presse de présentation de Jean Lucas.

Ndombele devrait rapporter 72 M€

Le grand patron de l’OL avait même expliqué qu’il pouvait être très patient sur ce dossier puisque le club rhodanien n’est pas tenu à la gorge par ses finances et qu’il n’a nullement l’obligation de vendre un joueur avant la clôture de l’exercice en cours, à savoir le 30 juin. Toutefois, il semble qu’Anglais et Français se soient rapprochés tard dans la soirée et auraient même trouvé un accord pour le transfert du natif de Longjumeau (91, Essonne).

Skysports s’avance et annonce que l’accord a été trouvé. Celui-ci porterait sur une somme de 72 millions d’euros, une somme record pour les Spurs. Le joueur est ainsi attendu rapidement du côté de Londres pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de cinq années avec les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Voilà qui devrait ravir Mauricio Pochettino et aussi Jean-Michel Aulas, qui va pouvoir avancer tranquillement sur le dossier Thiago Mendes (Lille).

