C’est une saison particulièrement difficile pour l’ego de José Mourinho. Rendez-vous compte, le Portugais voit le Manchester City de son rival Pep Guardiola être sacré champion, mais aussi deux de ses anciens échecs à Chelsea, Kevin de Bruyne et Mohamed Salah, être salués comme les deux meilleurs joueurs de la saison (c’est l’Égyptien qui a glané le titre honorifique de meilleur joueur de Premier League). Les moqueries sont donc nombreuses pour l’entraîneur portugais, coupable pour les fans de Chelsea d’avoir vendu Mohamed Salah à l’AS Rome en 2016, contre un chèque de 15 M€.

Mais, vous connaissez le personnage, Mourinho n’est pas du genre à se laisser malmener par les commentaires désobligeants. Il a ainsi livré une réponse cinglante à ses détracteurs, dans un entretien accordé à ESPN Brésil. « Les gens disent que je suis celui qui a vendu Salah alors que c’est le contraire : j’ai acheté Salah. C’est le contraire, je suis bien celui qui l’a acheté. Je suis celui qui a dit à Chelsea d’acheter Salah. C’était ma responsabilité que Salah vienne à Chelsea », a lancé le Special One, avant de revenir sur l’échec du joueur chez les Blues.

Les raisons de l’échec Salah à Chelsea

« Il est venu comme un jeune garçon. Physiquement, il n’était pas prêt. Mentalement il n’était pas prêt. Socialement et culturellement il était perdu et tout était difficile pour lui. Nous avons décidé de le prêter et c’est ce qu’il demandait. Il voulait jouer plus de minutes, pour grandir. Il voulait partir et nous l’avons envoyé en prêt à la Fiorentina et là-bas, il a commencé à grandir », a ainsi poursuivi Mourinho, qui rejette la responsabilité de la vente du joueur.

« Chelsea a décidé de le vendre, OK ? Et quand ils disent que je suis celui qui l’a vendu, c’est un mensonge. Je l’ai acheté. J’ai accepté de le prêter, j’ai pensé que c’était nécessaire. Dans le football, on fait souvent des erreurs. Combien de fois des joueurs se sont améliorés plus que prévu ? Et combien de fois des joueurs n’ont pas atteint le niveau qu’on pensait qu’ils atteindraient ? Je ne pense pas que c’est une erreur, cela fait seulement partie du job », a-t-il conclu. Salah, de son côté, a toujours admis son échec à Chelsea sans désigner Mourinho comme en étant le responsable.