La fin de saison approche et, bien évidemment, nos amis footballeurs ont droit aux traditionnelles questions sur leur avenir dans les différentes interviews qu’ils acceptent. Généralement, le discours est le même, à savoir celui d’un joueur qui refuse de se poser la question, qui se sent bien dans son club et qui, par conséquent, se concentre uniquement sur sa fin de saison sans se projeter au-delà.

Illustration parfaite, Riyad Mahrez au micro de Sky Sports. L’ailier algérien de Leicester, que l’on annonce sur le départ, a ainsi d’abord tenu ce traditionnel discours de façade : « Je ne pense pas vraiment au mercato pour le moment. Finissons déjà la saison, et nous verrons bien après. Il reste encore des matches à jouer, des bons matches à jouer. Je ne veux pas me mettre ces idées-là en tête. Pour le moment, je suis à Leicester, je suis heureux, on verra bien », a-t-il tout d’abord lancé.

Riyad Mahrez veut un club qui joue la Ligue des Champions

Mais son discours a ensuite évolué au fil des minutes et des relances, tant et si bien que le gaucher de 26 ans, élu meilleur joueur de Premier League la saison dernière, a fini par affirmer une position plus claire quant à sa situation : « Je veux jouer la Ligue des Champions chaque année. Je veux être dans un grand club et remporter des trophées, voilà mon objectif », a-t-il admis, révélant donc son envie d’être dans un club qui joue la Ligue des Champions, ce qui tend à légitimer encore les rumeurs de départ.

Pour rappel, la presse anglaise évoque un accord tacite entre les Foxes et le Fennec afin que celui-ci puisse s’en aller à l’été. Mais pour aller où ? Si l’on se fie aux exigences affichées par le joueur, l’Olympique de Marseille n’apparaît pas en pole dans la mesure où les Phocéens ne disputeront pas la Ligue des Champions lors du prochain exercice. D’autres formations comme Arsenal, Chelsea, Tottenham, la Juventus Turin ou le Barça sont annoncés sur le dossier. Peut-être que l’un de ces quatre aura gain de cause...